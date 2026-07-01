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В Екатеринбурге отправили под стражу обвиняемого в покушении на убийство знакомой
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Евгению Смирных, которого обвиняют в незаконном проникновении в жилище и покушении на убийство.
Речь идёт об инциденте, который произошёл в январе 2025 года. По версии следствия, обвиняемый проник в дом, принадлежащий родителям потерпевшей, в Истоке. Там находилась сама потерпевшая вместе со своим ребёнком. Далее Смирных напал на женщину с ножом, ударив её в область живота.
Суд в качестве меры пресечения избрал для обвиняемого заключение под стражу до 6 сентября 2026 года включительно.
Постановление пока не вступило в законную силу.
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Речь идёт об инциденте, который произошёл в январе 2025 года. По версии следствия, обвиняемый проник в дом, принадлежащий родителям потерпевшей, в Истоке. Там находилась сама потерпевшая вместе со своим ребёнком. Далее Смирных напал на женщину с ножом, ударив её в область живота.
«Довести преступный замысел до конца злоумышленнику не удалось благодаря активному сопротивлению, оказанному жертвой»,
– рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.
Суд в качестве меры пресечения избрал для обвиняемого заключение под стражу до 6 сентября 2026 года включительно.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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