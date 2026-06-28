Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области на три дня объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области с 4 июля до 7 июля ожидается смог. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.
В целом первые дни новой недели в Свердловской области останутся по-летнему жаркими. Днем воздух прогреется до 25-32°, однако местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и ночные туманы.
Мероприятие для возрастной категории 18+
С 20.00 4 июля до 20.00 7 июля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе,
— говорится в сообщении ведомства
В целом первые дни новой недели в Свердловской области останутся по-летнему жаркими. Днем воздух прогреется до 25-32°, однако местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и ночные туманы.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дожди и грозы прогнозируются в Свердловской области
01 июля 2026
01 июля 2026