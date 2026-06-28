В Свердловской области на три дня объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях





— говорится в сообщении ведомства С 20.00 4 июля до 20.00 7 июля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области с 4 июля до 7 июля ожидается смог. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.В целом первые дни новой недели в Свердловской области останутся по-летнему жаркими. Днем воздух прогреется до 25-32°, однако местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и ночные туманы.Мероприятие для возрастной категории 18+