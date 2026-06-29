Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области уничтожили заражённые хризантемы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Накануне в Свердловскую область привезли партию хризантем. Некоторые цветы оказались заражены карантинным вредителем.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в область автотранспортом в сопровождении фитосанитарного сертификата доставили 87 980 срезов цветов, среди которых были больные хризантемы.
Провозить такие цветы по закону запрещено, в связи с чем заражённые срезы уничтожили. Остальные цветы разрешили к продаже. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в область автотранспортом в сопровождении фитосанитарного сертификата доставили 87 980 срезов цветов, среди которых были больные хризантемы.
«По результатам проведенных мероприятий и лабораторных исследований, в 540 хризантемах, выращенных в Китае, выявлен карантинный объект – западный цветочный трипс»,
– сообщили в ведомстве.
Провозить такие цветы по закону запрещено, в связи с чем заражённые срезы уничтожили. Остальные цветы разрешили к продаже. Мероприятие для возрастной категории 18+
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