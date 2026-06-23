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Администрацию Североуральска обязали выплатить компенсацию местной жительнице за нападение собаки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрацию Североуральского городского округа обязали выплатить компенсацию местной жительницы, которую 13 февраля 2026 года покусала бездомная собака.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, собака вцепилась женщине в правую голень. После этого в Североуральский городской суд поступил иск от потерпевшей о взыскании с муниципалитета компенсации морального и материального вреда. Суд удовлетворил исковые требования частично.
В итоге администрации взыскали 70 тысяч рублей морального вреда, а также за лечение и почтовые расходы 751 и 360 рублей. Общая сумма взыскания составила 71 111 рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, собака вцепилась женщине в правую голень. После этого в Североуральский городской суд поступил иск от потерпевшей о взыскании с муниципалитета компенсации морального и материального вреда. Суд удовлетворил исковые требования частично.
В итоге администрации взыскали 70 тысяч рублей морального вреда, а также за лечение и почтовые расходы 751 и 360 рублей. Общая сумма взыскания составила 71 111 рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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