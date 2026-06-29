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Ещё одному участнику коррупционной схемы уклонения от срочной службы вынесли приговор в Екатеринбурге

15.54 Среда, 1 июля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело ещё одного участника коррупционной схемы уклонения от срочной службы – Михаила Тактаулова.

Его признали виновным по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя), сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

Согласно материалам дела, он получил 170 тысяч рублей. Из этой суммы он оставил себе 130 тысяч рублей в качестве вознаграждения за посредничество, а 40 тысяч передал врачу-ортопеду ГАУЗ СО «ЦГКБ № 24», который при отсутствии медицинских показаний провёл молодому человеку, желающему уклониться от службы, операцию и сделал документы для освобождения.

В качестве наказания суд назначил Тактаулову 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор ещё может быть обжалован.

Ранее Чкаловский районный суд вынес приговор Евгению Королёву, который получил от юноши 675 тысяч рублей, из которых 505 тысяч оставил себе. Он также получил 5 лет лишения свободы. На рассмотрении суда находятся ещё два уголовных дела в отношении призывника и врача-ортопеда.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:54 Ещё одному участнику коррупционной схемы уклонения от срочной службы вынесли приговор в Екатеринбурге
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12:36 В Нижнем Тагиле вынесли приговор участникам местной ОПГ
11:51 Екатеринбургские таможенники остановили пассажира с 32 килограммами «лишней» бижутерии
10:49 В Нижнем Тагиле женщина угодила под трамвай
10:16 В Свердловской области объявили беспилотную опасность
10:11 Свердловская ГАИ предупреждает об ограничениях движения из-за подтоплений дорог
09:30 Жителя Берёзовского обвинили в убийстве в 2006 году
21:55 У екатеринбургского Мориса обнаружили кисту мозга
21:12 Детсад в Реже оштрафовали за пустующую ставку
20:37 В «Доме Качки» реставрируют паркет
20:36 Заводчики собак из Свердловской области смогут получить бесплатную отметку о регистрации в Российской кинологической федерации на Авито
20:09 Нарушивший за год 25 раз ПДД екатеринбуржец лишён водительских прав
19:13 Полную версию культового фильма Тарантино екатеринбуржцы увидят на большом экране
18:56 Прокуратура нашла экологический «беспорядок» на предприятии «Уралщебень»
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