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Ещё одному участнику коррупционной схемы уклонения от срочной службы вынесли приговор в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело ещё одного участника коррупционной схемы уклонения от срочной службы – Михаила Тактаулова.
Его признали виновным по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя), сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Согласно материалам дела, он получил 170 тысяч рублей. Из этой суммы он оставил себе 130 тысяч рублей в качестве вознаграждения за посредничество, а 40 тысяч передал врачу-ортопеду ГАУЗ СО «ЦГКБ № 24», который при отсутствии медицинских показаний провёл молодому человеку, желающему уклониться от службы, операцию и сделал документы для освобождения.
В качестве наказания суд назначил Тактаулову 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор ещё может быть обжалован.
Ранее Чкаловский районный суд вынес приговор Евгению Королёву, который получил от юноши 675 тысяч рублей, из которых 505 тысяч оставил себе. Он также получил 5 лет лишения свободы. На рассмотрении суда находятся ещё два уголовных дела в отношении призывника и врача-ортопеда. Мероприятие для возрастной категории 18+
Его признали виновным по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя), сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Согласно материалам дела, он получил 170 тысяч рублей. Из этой суммы он оставил себе 130 тысяч рублей в качестве вознаграждения за посредничество, а 40 тысяч передал врачу-ортопеду ГАУЗ СО «ЦГКБ № 24», который при отсутствии медицинских показаний провёл молодому человеку, желающему уклониться от службы, операцию и сделал документы для освобождения.
В качестве наказания суд назначил Тактаулову 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор ещё может быть обжалован.
Ранее Чкаловский районный суд вынес приговор Евгению Королёву, который получил от юноши 675 тысяч рублей, из которых 505 тысяч оставил себе. Он также получил 5 лет лишения свободы. На рассмотрении суда находятся ещё два уголовных дела в отношении призывника и врача-ортопеда. Мероприятие для возрастной категории 18+
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