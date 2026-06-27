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В Свердловской области четвертый день ищут пропавшую 17-летнюю девушку
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
В Екатеринбурге продолжаются поиски 17-летней Полины Геншель, которая пропала после прогулки. Девушка не вернулась домой 30 июня, с тех пор ее местонахождение остается неизвестным, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области.
По данным волонтеров, рост пропавшей составляет 174 см, она нормального телосложения, с каштановыми волосами до плеч и карими глазами. В день исчезновения Полина была одета в бежевую кофту, черную футболку, черную юбку и светлые кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят сообщить об этом по телефону 112 или на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800) 700-54-52.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным волонтеров, рост пропавшей составляет 174 см, она нормального телосложения, с каштановыми волосами до плеч и карими глазами. В день исчезновения Полина была одета в бежевую кофту, черную футболку, черную юбку и светлые кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят сообщить об этом по телефону 112 или на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800) 700-54-52.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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