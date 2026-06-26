Возрастное ограничение 18+
У озера Таватуй после жалоб местных жителей демонтировали летнюю террасу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По требованию прокуратуры у озера Таватуй демонтировали террасу, которую установил индивидуальный предприниматель, арендовавший земельный участок в водоохранной зоне.
Как рассказали в управлении Генпрокуратуры России по Уральскому федеральному округу, в ведомство обращались местные жители, утверждавшие, что предприниматель незаконно возвёл на берегу летнюю террасу и огородил её, из-за чего часть берега оказалась закрыта. Сотрудники генеральной прокуратуры во взаимодействии с представителями прокуратуры Свердловской области проверили информацию. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель не имел права ставить ограждения и летнюю террасу.
В итоге по иску прокурора незаконные постройки демонтировали, а с предпринимателя взыскали ущерб в размере 5,6 млн рублей за незаконное снятие почвенного слоя. Также его привлекли к административной ответственности сразу по четырём статьям КоАП РФ – за порчу земель, несоблюдение требований по охране водных биоресурсов, нарушение режима использования прибрежной защитной полосы и воспрепятствование свободному доступу граждан к водному объекту. Известно, что назначенные штрафы предприниматель уже оплатил.
Отдельно отмечается, что прокуратура также внесла представление главе муниципалитета, после чего в округе усилили контроль за использованием арендованных земельных участков.
В ведомстве также сообщили, что земельный участок, ранее переданный по договору аренды, отнесли к зоне общего пользования. Теперь его содержанием и благоустройством будут заниматься органы местного самоуправления.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в управлении Генпрокуратуры России по Уральскому федеральному округу, в ведомство обращались местные жители, утверждавшие, что предприниматель незаконно возвёл на берегу летнюю террасу и огородил её, из-за чего часть берега оказалась закрыта. Сотрудники генеральной прокуратуры во взаимодействии с представителями прокуратуры Свердловской области проверили информацию. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель не имел права ставить ограждения и летнюю террасу.
В итоге по иску прокурора незаконные постройки демонтировали, а с предпринимателя взыскали ущерб в размере 5,6 млн рублей за незаконное снятие почвенного слоя. Также его привлекли к административной ответственности сразу по четырём статьям КоАП РФ – за порчу земель, несоблюдение требований по охране водных биоресурсов, нарушение режима использования прибрежной защитной полосы и воспрепятствование свободному доступу граждан к водному объекту. Известно, что назначенные штрафы предприниматель уже оплатил.
Отдельно отмечается, что прокуратура также внесла представление главе муниципалитета, после чего в округе усилили контроль за использованием арендованных земельных участков.
В ведомстве также сообщили, что земельный участок, ранее переданный по договору аренды, отнесли к зоне общего пользования. Теперь его содержанием и благоустройством будут заниматься органы местного самоуправления.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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