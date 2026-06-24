Кисту размером с небольшой арбуз удалили молодой жительнице Свердловской области

– сказал Камиль Мерсаидов.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда о небольшой патологии знали несколько лет и ждали благоприятного исхода, что киста рассосётся. Но образование за год стремительно увеличилось. Пациентка обратилась к нам, когда киста превысила размер самой селезёнки в десятки раз, а сама она уже не могла ходить и есть, потому что киста сдавливала органы пищеварения»,