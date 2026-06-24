Возрастное ограничение 18+
Кисту размером с небольшой арбуз удалили молодой жительнице Свердловской области
Фото: Минздрав Свердловской области
В Свердловской области врачи удалили 20-летней местной жительнице кисту размером с небольшой арбуз. У девушки была киста селезёнки.
Как рассказал заведующий плановой и неотложной хирургией ГКБ №40 Камиль Мерсаидов, это первый такой случай за его практику. По его словам, образования селезёнки гигантского размера встречаются редко.
Для помощи девушке выбрали щадящую эндоскопическую операцию: кисту аккуратно вскрыли и удалили часть её стенки, снижая давление и убирая патологическую полость, а также жидкость в ней. Это позволило не удалять селезёнку полностью.
Сейчас пациентка выписана домой. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказал заведующий плановой и неотложной хирургией ГКБ №40 Камиль Мерсаидов, это первый такой случай за его практику. По его словам, образования селезёнки гигантского размера встречаются редко.
«Мы столкнулись с ситуацией, когда о небольшой патологии знали несколько лет и ждали благоприятного исхода, что киста рассосётся. Но образование за год стремительно увеличилось. Пациентка обратилась к нам, когда киста превысила размер самой селезёнки в десятки раз, а сама она уже не могла ходить и есть, потому что киста сдавливала органы пищеварения»,
– сказал Камиль Мерсаидов.
Для помощи девушке выбрали щадящую эндоскопическую операцию: кисту аккуратно вскрыли и удалили часть её стенки, снижая давление и убирая патологическую полость, а также жидкость в ней. Это позволило не удалять селезёнку полностью.
Сейчас пациентка выписана домой. Мероприятие для возрастной категории 18+
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