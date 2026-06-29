Свердловская ГАИ предупреждает об ограничениях движения из-за подтоплений дорог





сообщили в областном УГИБДД. «На всех перекрытых и подтопленных участках выставлены временные дорожные знаки и предупреждающие щиты, обстановка контролируется экипажами ДПС»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает автомобилистов о временных ограничениях на дорогах из-за подтоплений. Водителей просят планировать маршрут заранее.В Артёмовском движение ограничено на мосту через реку Бобровка в селе Покровское.В Берёзовском подтопление на подъездной дороге к посёлку Ключевск.В Кушве перекрыли участок трассы «Верхняя Тура – Красноуральск» на 3-м километре. Объезд организован через посёлок Валериановск.В Нижних Сергах ограничение на 19-м километре трассы «Нижние Серги – Михайловск – Арти».В Первоуральске несколько ограничений: на дороге в селе Битимка, на трассе «Первоуральск – Ревда», а также перекрыто движение в посёлке Перескачка из-за разрушения моста через реку Утка. Организованы пути объезда.Мероприятие для возрастной категории 18+