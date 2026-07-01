В Екатеринбурге из-за ремонта путей изменят маршруты четырех трамваев и двух троллейбусов

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге с 11 по 14 июля временно изменится схема движения четырех трамваев и двух троллейбусов. Как сообщили в администрации города, ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Малышева и Мира.На время работ по измененным маршрутам будут ходить трамваи № 8, 13, 15 и 23, а также троллейбусы № 36 и 37.Трамвай № 8 будет следовать по маршруту: Машиностроителей – Донбасская – Победы – Кузнецова – Космонавтов – Трамвайный – Смазчиков – Луначарского – Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – Шарташ.Трамвай № 13: 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – Шарташ.Трамвай № 15: Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Московская – Ленина – гостиница «Исеть».Трамвай № 23: Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Уральская – Блюхера – Шарташ.Троллейбус № 36 будет ходить по маршруту: Химмаш – Инженерная – Грибоедова – Пархоменко – Щербакова – Белинского – Малышева – Гагарина – Первомайская – Студенческая – Академическая. Обратно — от Академической по улицам Мира, Первомайской, Гагарина, Малышева, Розы Люксембург, Чапаева, Фрунзе, Белинского, Щербакова, Пархоменко, Грибоедова и Инженерной до Химмаша.Троллейбус № 37 проследует по схеме: Посадская – Репина – Малышева – Мира – Уралобувь. В обратную сторону — от Уралобуви по улицам Мира, Педагогической, Гагарина, Малышева, Репина и Посадской.Автомобилистам на время ремонта предлагают объезжать участок по переулку Отдельному, улицам Гагарина, Малышева и Мира. Мероприятие для возрастной категории 18+