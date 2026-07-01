Кольцово анонсировал прямые рейсы в Дели с конца октября

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 27 октября начнет выполнять прямые рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Дели. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.Полеты запланированы два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Кроме того, дополнительные рейсы введут на праздничные дни — 31 декабря и 2 января.Билеты уже поступили в продажу на официальном сайте авиакомпании.Новый маршрут позволит пассажирам из Екатеринбурга добираться до столицы Индии без пересадок. Дели — один из главных транспортных узлов страны: через него можно продолжить путешествие по другим регионам Индии. Мероприятие для возрастной категории 18+