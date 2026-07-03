В Екатеринбурге на сутки изменят маршруты десяти автобусов из-за аварии на водопроводе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Завтра, 4 июля, временно изменятся маршруты десяти городских автобусов в связи с устранением аварии на сети водопровода по улицам Титова — Новинская. Предупреждение об этом обнародовал официальный портал Екатеринбурга.В субботу Маршруты автобусов № 42, 52, 57 и 78, следующих из центра города, будут временно направлены по изменённой схеме. Автобусы пройдут по улицам Титова — Ферганская — Патриса Лумумбы — Селькоровская — Новинская, после чего продолжат движение по своему обычному маршруту. При этом в обратном направлении движение этих автобусов останется без изменений. На время действия временной схемы будет отменена остановка «Вторчермет». Вместо неё вводятся две новые остановки — «Ферганская» и «Поликлиника».Также изменения коснутся маршрутов автобусов № 62, 72, 67, 88, 91 и 91м, следующих из центра. Эти автобусы будут направлены по улицам Титова — Ферганская — Патриса Лумумбы — Селькоровская, а далее продолжат движение по установленному маршруту. Движение в обратном направлении для данных маршрутов также останется прежним. Как и в случае с первой группой автобусов, здесь временно отменяется остановка «Вторчермет». Взамен неё вводится остановка «Ферганская».Таким образом, изменения затронут в общей сложности десять автобусных маршрутов города и будут действовать до полного устранения аварийной ситуации. Мероприятие для возрастной категории 18+