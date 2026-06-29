Возрастное ограничение 18+
В Красноуральске оштрафовали школу из-за нарушения пропускного режима
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Красноуральске школа получила штраф из-за нарушения пропускного и внутриобъектового режимов.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, во время проверки выяснилось, что сотрудников школы, обучающихся и посетителей не досматривают с помощью металлоискателя. Также некоторых могли пропускать в здание без предъявления документов или пропусков.
Директора школы признали виновной по части 1 статьи 20.35 КоАП РФ – «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов», и суд с учётом признания директором вины и содействия контролирующему органу назначил школе штраф в размере 50 тысяч рублей. Решение пока не вступило в силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, во время проверки выяснилось, что сотрудников школы, обучающихся и посетителей не досматривают с помощью металлоискателя. Также некоторых могли пропускать в здание без предъявления документов или пропусков.
Директора школы признали виновной по части 1 статьи 20.35 КоАП РФ – «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов», и суд с учётом признания директором вины и содействия контролирующему органу назначил школе штраф в размере 50 тысяч рублей. Решение пока не вступило в силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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