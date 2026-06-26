Возрастное ограничение 18+

Екатеринбургские таможенники остановили пассажира с 32 килограммами «лишней» бижутерии

11.51 Среда, 1 июля 2026
Фото: Уральское таможенное управление
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В Екатеринбурге инспекторы специализированного таможенного поста Малахит остановили пассажира, который вёз с собой серьги.

Украшения были задекларированы. Вот только по документам он вёз только 13 140 штук, а на деле их было в разы больше.

«В декларации индивидуальный предприниматель заявил, что вес партии серёг составляет более 13 килограммов. Однако при таможенном досмотре выяснилось, что партия составляет 41 496 штук серёг, а её вес – более 45 килограммов»,

– рассказали Вечерним ведомостям в Уральском таможенном управлении.


В итоге более 28 тысяч «лишних» серёг весом 32 килограмма изъяли на хранение, а в отношении предпринимателя возбудили дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Ведется административное расследование.

По словам начальника Екатеринбургской таможни Андрея Висимских, если суд не примет решение о конфискации товара, у предпринимателя будет право его вернуть после правильного декларирования, оплаты штрафа и других платежей.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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20:36 Заводчики собак из Свердловской области смогут получить бесплатную отметку о регистрации в Российской кинологической федерации на Авито
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16:02 Кисту размером с небольшой арбуз удалили молодой жительнице Свердловской области
15:49 Свердловские власти сообщили об увеличении медперсонала почти на две тысячи человек
15:10 Администрацию Североуральска обязали выплатить компенсацию местной жительнице за нападение собаки
14:45 Жителя Сухого Лога будут судить за метание ножа в малолетнего пасынка
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