Возрастное ограничение 18+
Улицу Ротную в Екатеринбурге перекроют почти на два месяца
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 14 июля по 12 сентября закроют движение транспорта на участке улицы Ротной в районе дома № 21 на улице Комбинатской. Об этом сообщили в администрации города.
Перекрытие связано со строительством сетей водоснабжения к строящемуся дому на Комбинатской, 21. Работы проведут специалисты ЕМУП «Водоканал».
На месте установят дорожные знаки и указатели. Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут по улицам Предельной, Ротной и Новокомбинатской, а также по улице Предельной, переулку Лечебному и улице Комбинатской.
В администрации уточнили, что общественный транспорт этот участок не обслуживает. После завершения работ «Водоканал», как утверждают в мэрии, должен восстановить элементы благоустройства. Мероприятие для возрастной категории 18+
Перекрытие связано со строительством сетей водоснабжения к строящемуся дому на Комбинатской, 21. Работы проведут специалисты ЕМУП «Водоканал».
На месте установят дорожные знаки и указатели. Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут по улицам Предельной, Ротной и Новокомбинатской, а также по улице Предельной, переулку Лечебному и улице Комбинатской.
В администрации уточнили, что общественный транспорт этот участок не обслуживает. После завершения работ «Водоканал», как утверждают в мэрии, должен восстановить элементы благоустройства. Мероприятие для возрастной категории 18+
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