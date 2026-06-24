Улицу Ротную в Екатеринбурге перекроют почти на два месяца

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге с 14 июля по 12 сентября закроют движение транспорта на участке улицы Ротной в районе дома № 21 на улице Комбинатской. Об этом сообщили в администрации города.Перекрытие связано со строительством сетей водоснабжения к строящемуся дому на Комбинатской, 21. Работы проведут специалисты ЕМУП «Водоканал».На месте установят дорожные знаки и указатели. Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут по улицам Предельной, Ротной и Новокомбинатской, а также по улице Предельной, переулку Лечебному и улице Комбинатской.В администрации уточнили, что общественный транспорт этот участок не обслуживает. После завершения работ «Водоканал», как утверждают в мэрии, должен восстановить элементы благоустройства. Мероприятие для возрастной категории 18+