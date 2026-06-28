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В Кушве после урагана отремонтировали 47 объектов

09.15 Четверг, 2 июля 2026
Фото: све.рф
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В Кушве продолжают устранять последствия урагана. Ход восстановительных работ 1 июля проверил губернатор Свердловской области Денис Паслер, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Уже наведен порядок на улицах, вывезен основной объем мусора, продолжается ремонт домов. Темп не сбавляем до полной ликвидации последствий», — написал глава региона в своих соцсетях.

По данным областных властей, детские сады в Кушве сейчас работают в обычном режиме. Всего после урагана уже отремонтировали 47 объектов. Строительно-монтажные работы продолжаются на 22 жилых домах, еще 59 домов готовят к ремонту. Крыши пострадавших зданий восстанавливают 160 строителей. Жителям, которые решили ремонтировать дома самостоятельно, помогают строительными материалами.

Спецтехника ежедневно делает около 200 рейсов для вывоза мусора. Из города уже вывезли более 400 кубометров распиленных деревьев, расчищены шесть кварталов. Также в районе улицы Чапаева расчистили русло реки Узкой, чтобы обеспечить пропуск дождевого паводка.

«Газоснабжение восстановлено на 52 объектах из 76. В ближайшие дни газовики закончат эту работу. Электроснабжение восстановлено на 515 объектах из 570. Ремонтные бригады обеспечили возможность подключения электросетей для всех объектов. При нормализации уровня воды в реке Узкая подключим оставшиеся 10 домов на улице Чапаева. Поставил задачу муниципалитету и энергетикам решить вопрос с уличным освещением, которого никогда не было на пострадавших улицах», — сообщил Денис Паслер.

По словам главы региона, муниципальную единовременную материальную помощь уже получили все жители, которые за ней обратились. Выплаты из областного бюджета продолжаются.

«Благодаря всем неравнодушным уральцам, предприятиям и организациям продолжается поставка гуманитарной помощи. Например, Кушвинский завод прокатных валков отказался от празднования Дня металлурга, чтобы направить средства на помощь в восстановлении города и домов сотрудников предприятия. В целом все работы идут по плану, жители приводят в порядок свои дома, город восстанавливается», — отметил губернатор.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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