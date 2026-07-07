МТС модернизирует связь на ЕКАД по соглашению с правительством Свердловской области





— заявил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Современная мобильная связь стала неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры. ЕКАД — один из важнейших маршрутов Свердловской области, которым ежедневно пользуются жители Екатеринбурга, городов-спутников и транзитный транспорт. Подписанное соглашение позволит нам ускорить модернизацию сети на ключевых участках кольцевой автодороги, построить новые объекты связи и обеспечить автомобилистов качественными цифровыми сервисами в пути. Мы продолжим инвестировать в развитие телеком-инфраструктуры региона и внедрение отечественных технологических решений»,

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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ПАО «МТС» и правительство Свердловской области подписали соглашение о развитии мобильной связи на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге. Документ был подписан на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2026.Соглашение подписали директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.Первым проектом в рамках соглашения станет модернизация и строительство объектов связи на ЕКАД. В 2026 году МТС планирует обновить существующую инфраструктуру на кольцевой автодороге, а в первом квартале 2027 года — построить новые базовые станции LTE.Проект будет реализован с использованием регионального механизма поддержки инвестиций в телеком-инфраструктуру, в том числе налогового вычета. Правительство региона окажет организационное содействие при строительстве новых базовых станций и модернизации действующей сети, а МТС обеспечит ввод оборудования и его дальнейшую эксплуатацию.В компании рассчитывают, что развитие сети на ЕКАД улучшит качество мобильной связи и скорость мобильного интернета на одной из ключевых транспортных магистралей региона. Это должно повысить надёжность работы навигационных сервисов, онлайн-карт, сервисов экстренного реагирования и других мобильных приложений, которыми автомобилисты и пассажиры ежедневно пользуются в дороге.МТС также сообщает, что продолжает внедрять отечественные базовые станции «ИРТЕЯ». Свердловская область вошла в число 37 российских регионов, где такое оборудование испытывают в реальной сети. В 2026 году компания планирует увеличить количество базовых станций «ИРТЕЯ» в регионе.В целом к началу 2027 года МТС намерена установить ещё 2600 базовых станций «ИРТЕЯ» и довести их общее количество до 3800 единиц в 76 регионах России. Оборудование выпуска 2026 года поддерживает LTE и GSM, передачу голоса по технологии VoLTE, интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры несколькими операторами. Мероприятие для возрастной категории 18+