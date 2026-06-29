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Оставившим пожилую семейную пару без жилья мошенникам вынесли приговор в Екатеринбурге
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге вынесли приговор Елене Михайловой и Александру Правоторову, которые, как установил суд, обманом лишили пожилую семейную пару их единственного жилья.
Их признали виновными в мошенничестве, совершённом организованной группой, повлёкшем лишение граждан права на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, ещё в 2017 году мошенники, злоупотребляя доверием пожилой пары, завладели правом на комнату в их квартире. С тех пор они обещали пенсионерам две отдельные квартиры в обмен на комнату, в которой супруги продолжали жить. В конце концов супруги поверили соседям и согласились. После этого аферисты убедили пожилых людей написать фиктивные расписки о том, что они якобы получили от них 1,4 миллиона рублей.
Когда сделку зарегистрировали, мошенники, чтобы вынудить пенсионеров съехать, отключили в квартире свет и воду, тем самым создав невыносимые условия для проживания.
Также Правоторова признали виновным в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). В 2022 году с марта по сентябрь он систематически вымогал деньги у местного жителя, угрожая опозорить его, а также физической расправой над ним и его близкими. За это время он получил от мужчины более 2,2 миллиона рублей.
Суд приговорил Елену Михайлову к 5 годам условно с испытательным сроком 3 года, а Александра Праворотова – к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с обоих осуждённых в пользу потерпевшей пенсионерки взыскано 2,4 миллиона рублей и 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, а с Праворотова – 2,2 миллиона рублей в пользу другого потерпевшего.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Их признали виновными в мошенничестве, совершённом организованной группой, повлёкшем лишение граждан права на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, ещё в 2017 году мошенники, злоупотребляя доверием пожилой пары, завладели правом на комнату в их квартире. С тех пор они обещали пенсионерам две отдельные квартиры в обмен на комнату, в которой супруги продолжали жить. В конце концов супруги поверили соседям и согласились. После этого аферисты убедили пожилых людей написать фиктивные расписки о том, что они якобы получили от них 1,4 миллиона рублей.
Когда сделку зарегистрировали, мошенники, чтобы вынудить пенсионеров съехать, отключили в квартире свет и воду, тем самым создав невыносимые условия для проживания.
«В результате пожилые люди лишились единственного жилья стоимостью свыше 2,4 миллиона рублей, вынуждены были жить в подъезде. Мужчина-пенсионер впоследствии скончался»,
– рассказали в прокуратуре.
Также Правоторова признали виновным в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). В 2022 году с марта по сентябрь он систематически вымогал деньги у местного жителя, угрожая опозорить его, а также физической расправой над ним и его близкими. За это время он получил от мужчины более 2,2 миллиона рублей.
Суд приговорил Елену Михайлову к 5 годам условно с испытательным сроком 3 года, а Александра Праворотова – к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с обоих осуждённых в пользу потерпевшей пенсионерки взыскано 2,4 миллиона рублей и 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, а с Праворотова – 2,2 миллиона рублей в пользу другого потерпевшего.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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