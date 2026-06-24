Больница РЖД в Екатеринбурге заплатит штраф за отказ выписывать льготные рецепты

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серовская транспортная прокуратура провела проверку в частном учреждении здравоохранения «Клиническая больница «РЖД Медицина» города Екатеринбурга. В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения законодательства о здравоохранении.Поводом для прокурорских претензий стал незаконный отказ в выписке рецептов на льготные лекарства для граждан, имеющих право на бесплатные медикаменты.По результатам проверки прокурор внёс представление директору медицинского учреждения. Представление обязывало руководство больницы устранить выявленные нарушения в установленные сроки. Однако больница проигнорировала требования надзорного органа. Никаких конкретных мер по исправлению ситуации принято не было, — сообщают в Уральской транспортной прокуратуре.Бездействие руководства повлекло за собой административную ответственность. Транспортный прокурор вынес постановление о привлечении больницы к ответственности по статье 17.7 КоАП РФ. Эта статья предусматривает наказание за умышленное неисполнение законных требований прокурора. Медицинской организации назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Вместе с этим больные наконец-то получили возможность оформить рецепты на положенные им лекарства. Мероприятие для возрастной категории 18+