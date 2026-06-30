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Прокуратура проводит проверку в связи с подтоплениями в Нижнесергинском районе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В связи с подтоплениями в Нижнесергинском районе прокуратура организовала проверку. Ведомство намерено проверить, как исполняется законодательство о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также как соблюдаются права пострадавших.
Из-за сильных дождей в Нижних Сергах поднялся уровень воды в реках Заставка, Серга, а также в Нижнесергинском водохранилище.
В ходе проверки прокуратура намерена выяснить, своевременно ли применялись меры по предотвращению подтоплений. В частности:
– очищались ли ливневые канализации и пропускные трубы, укреплялись ли береговые линии;
– насколько оперативно и полно работают единая дежурно-диспетчерская служба и администрация;
– законно ли расходовались выделенные на противопаводковые мероприятия;
– получило ли население информацию об угрозе подтопления и работе пунктов временного размещения;
– как соблюдаются права граждан на получение компенсационных выплат в связи с утратой имущества.
Сейчас в Нижних Сергах прокуратура принимает граждан по адресу: Розы Люксембург, 79; а также по «горячей линии» по номерам: 8 (34398) 2-21-50, 8 (34398) 2-21-80. Мероприятие для возрастной категории 18+
Из-за сильных дождей в Нижних Сергах поднялся уровень воды в реках Заставка, Серга, а также в Нижнесергинском водохранилище.
В ходе проверки прокуратура намерена выяснить, своевременно ли применялись меры по предотвращению подтоплений. В частности:
– очищались ли ливневые канализации и пропускные трубы, укреплялись ли береговые линии;
– насколько оперативно и полно работают единая дежурно-диспетчерская служба и администрация;
– законно ли расходовались выделенные на противопаводковые мероприятия;
– получило ли население информацию об угрозе подтопления и работе пунктов временного размещения;
– как соблюдаются права граждан на получение компенсационных выплат в связи с утратой имущества.
«Сотрудники прокуратуры осуществляют выезды на место подтопления для оценки ситуации и координации действий правоохранительных и контролирующих органов. Соблюдение прав граждан находится на личном контроле прокурора Нижнесергинского района»,
– сообщили в ведомстве.
Сейчас в Нижних Сергах прокуратура принимает граждан по адресу: Розы Люксембург, 79; а также по «горячей линии» по номерам: 8 (34398) 2-21-50, 8 (34398) 2-21-80. Мероприятие для возрастной категории 18+
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