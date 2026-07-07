На ИННОПРОМЕ в Екатеринбурге открыли научно-техническое общество «Навигатор»

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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На выставке ИННОПРОМ-2026 в Екатеринбурге состоялось открытие автономной некоммерческой организации «Научно-техническое общество «Навигатор». Новая структура должна стать площадкой для взаимодействия науки, промышленности, образовательных организаций и органов власти.В рамках церемонии АНО «НТО «Навигатор» подписала два соглашения о сотрудничестве с министерствами Свердловской области. Первое — с министерством промышленности и науки региона, при участии первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова. Второе — с министерством цифрового развития и связи Свердловской области, в присутствии заместителя губернатора Дмитрия Ионина. Оба документа со стороны «Навигатора» подписал директор организации Виталий Черепанов.Соглашения предусматривают совместную работу по развитию научно-технологического потенциала региона, поддержке инновационных проектов, внедрению цифровых решений, развитию кадрового потенциала и созданию условий для реализации проектов в интересах промышленного и технологического развития Свердловской области.Как заявили в организации, «Навигатор» должен объединить научное и инженерное сообщество, поддерживать перспективные технологические проекты, развивать кооперацию и помогать внедрять отечественные разработки в реальный сектор экономики.В церемонии открытия также приняли участие председатель Уральского отделения Российской академии наук Виктор Руденко и академик РАН, почетный член АНО «НТО «Навигатор» Леонид Смирнов. В рамках мероприятия почетным членам общества вручили значки.«Новое НТО отличается не только технологической направленностью, но и открытостью для самых разных людей — студентов, молодых специалистов, представителей творческих профессий и опытных экспертов. Именно такое сочетание делает его по-настоящему сильной площадкой», — сказал академик РАН Леонид Смирнов. Мероприятие для возрастной категории 18+