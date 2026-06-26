Возрастное ограничение 18+
Первый после выборов а Армении российский визит Никола Пашиняна должен состояться в Екатеринбург
Фото: government.ru (CC BY 4.0)
Информация о визите премьер-министра Армении в Екатеринбург появилась на сайте правительства России, а его фамилия вернулась на страницу выставки «Иннопром». Визит в Екатеринбург должен стать первой поездкой армянского лидера в Россию после выборов в Армении, по итогам которых его партия завоевала большинство голосов, а сам он стал пермьер-министром на новый срок.
Его российский коллега, Михаил Мишустин прибывает в Екатеринбург уже сегодня. У Мишустина на сегодня запланирована встреча с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.
Завтра, 6 июля Мишустин и Пашинян значатся спикерами на пленарном заседании «Промышленная Индустрия 360». Помимо них в этом же заседании должны принять участие премьер-министр Беларуси Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель Кабимина Киргизии Адылбек Касымалиев.
Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге закрылось консульство Армении — консул Нарек Спартакян перешёл в оппозицию Пашиняну и раскритиковал его политику по отношению к Армянской апостольской церкви. Мероприятие для возрастной категории 18+
Его российский коллега, Михаил Мишустин прибывает в Екатеринбург уже сегодня. У Мишустина на сегодня запланирована встреча с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.
Завтра, 6 июля Мишустин и Пашинян значатся спикерами на пленарном заседании «Промышленная Индустрия 360». Помимо них в этом же заседании должны принять участие премьер-министр Беларуси Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель Кабимина Киргизии Адылбек Касымалиев.
Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге закрылось консульство Армении — консул Нарек Спартакян перешёл в оппозицию Пашиняну и раскритиковал его политику по отношению к Армянской апостольской церкви. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Екатеринбург – больше не город бесов. Времена поменялись». В городе появился новый арт-объект
01 июля 2026
01 июля 2026