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В Екатеринбурге жители четырех улиц на ВИЗе остались без света
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на ВИЗе многоквартирные дома на четырёх улицах остались без электричества.
По данным «Е1», свет пропал в домах в районе улиц Волгоградской, Репина, Викулова и Заводской. Также перестали работать светофоры. Что стало причиной ЧП, неизвестно. В уральских «Россетях» изданию сообщили, что они решают проблему.
На момент публикации электричество вернули. «КП-Екатеринбург» пишет, что проблема была локальной. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным «Е1», свет пропал в домах в районе улиц Волгоградской, Репина, Викулова и Заводской. Также перестали работать светофоры. Что стало причиной ЧП, неизвестно. В уральских «Россетях» изданию сообщили, что они решают проблему.
На момент публикации электричество вернули. «КП-Екатеринбург» пишет, что проблема была локальной. Мероприятие для возрастной категории 18+
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