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Дожди и грозы прогнозируются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области сохраняется дождливая погода. Синоптики прогнозируют кратковременные осадки и грозы.
В четверг, 2 июля, в регионе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза, ночью и утром туман. Температура ночью +12...+17°C, при прояснении до +7°C; днём +20...+25°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала кратковременный дождь, гроза, ночью +15...+17°C, днём +21...+23°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 3 июля, в Свердловской области местами кратковременный дождь, гроза, ночью +11...+16°C, днём +22...+27°C. Ветер 3-8 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +14...+16°C, днём +22...+24°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
В четверг, 2 июля, в регионе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза, ночью и утром туман. Температура ночью +12...+17°C, при прояснении до +7°C; днём +20...+25°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала кратковременный дождь, гроза, ночью +15...+17°C, днём +21...+23°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 3 июля, в Свердловской области местами кратковременный дождь, гроза, ночью +11...+16°C, днём +22...+27°C. Ветер 3-8 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +14...+16°C, днём +22...+24°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
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