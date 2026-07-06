Возрастное ограничение 18+
Свердловские спасатели предупреждают о непогоде 8 июля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское МЧС предупреждает о непогоде в среду, 8 июля. Синоптики прогнозируют в этот день сильные дожди и ветер до 18 метров в секунду. Также ожидаются грозы и град.
Спасатели призывают в период непогоды избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Также в МЧС заранее просят убрать вещи, которые могут быть унесены ветром.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону 112.
Напомним, метеорологи предупреждали о возможном подъёме уровня воды из-за ожидающихся дождей с 7 по 9 июля.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Спасатели призывают в период непогоды избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Также в МЧС заранее просят убрать вещи, которые могут быть унесены ветром.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону 112.
Напомним, метеорологи предупреждали о возможном подъёме уровня воды из-за ожидающихся дождей с 7 по 9 июля.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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