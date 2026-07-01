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Напавшего на женщину с ребёнком жителя Каменска-Уральского отправили в СИЗО
Фото: Красногорский районный суд Каменска-Уральского
Красногорский районный суд Каменска-Уральского отправил под стражу местного жителя Владимира Селенских, который, по версии следствия, 4 июля 2026 года возле фонтана «Слонёнок» распылил незнакомке в лицо перцовый баллончик, а потом ударил её ножом.
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, Селенских ранее был судим. В апреле он освободился из исправительного учреждения.
Сообщается, что мужчина был пьян в момент происшествия. Следствие считает, что обвиняемый хотел познакомиться с женщиной, гулявшей со своим ребёнком, но получил отказ, после которого он напал на неё. Получив ножевое ранение, женщина упала, а Селенских сбежал с места происшествия. Позже нож и окровавленную одежду обвиняемого нашли в одном из дворов. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, а напавшего на неё мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы.
Селенских предъявлено обвинение по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия». Он пробудет в СИЗО до 4 сентября 2026 года. Постановление, пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, Селенских ранее был судим. В апреле он освободился из исправительного учреждения.
Сообщается, что мужчина был пьян в момент происшествия. Следствие считает, что обвиняемый хотел познакомиться с женщиной, гулявшей со своим ребёнком, но получил отказ, после которого он напал на неё. Получив ножевое ранение, женщина упала, а Селенских сбежал с места происшествия. Позже нож и окровавленную одежду обвиняемого нашли в одном из дворов. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, а напавшего на неё мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы.
Селенских предъявлено обвинение по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия». Он пробудет в СИЗО до 4 сентября 2026 года. Постановление, пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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