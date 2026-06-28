В Екатеринбурге в районе Мичуринских садов ищут потерявшуюся Лесси

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уже почти неделю в Екатеринбурге разыскивают потерявшуюся собаку породы шелти. Она пропала 27 июня в районе Мичуринских садов, между ЕКАД и Широкой речкой.Как сообщают владельцы собаки, откликающейся на имя «Лесси», в день исчезновения её видели на обочине кольцевой дороги, на участке возле Полевского тракта в сторону Новомосковского тракта. На следующий день, 28 июня, Лесси заметили у АЗС «Газпромнефть» на Новомосковском тракте, в сторону ТЦ «Мега». Но и там впоследствии отыскать её не удалось.Поиски собаки затруднены тем обстоятельством, что Лесси — собачка пугливая и недоверчивая. На контакт она не идёт и убегает при приближении людей. Однако, зарядившие дожди, возможно, заставят её всё же заставят её выйти к человеческому жилью в надежде получить укрытие от непогоды.Тех, кто заметит собаку, просят по возможности оставить еду поблизости и понаблюдать за животным, не пытаясь его схватить. Связаться с владельцами собаки можно по номерам телефонов: +79935114669, +79935247233 или +79961721600. Мероприятие для возрастной категории 18+