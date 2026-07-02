Половина имеющихся на Бали аппаратов ИВЛ произведены в Екатеринбурге





— сказал Алексей Чистяков. «Мы в Екатеринбурге обучали индонезийских инженеров и сотрудников службы качества. Потом наши уже инженеры и служба директора по качеству постоянно работали по обучению инженеров-партнёров на территории Индонезии. В 2023 году был зарегистрирован первый индонезийский аппарат ИВЛ; Доля индонезийского партнёра была 30%. Сегодня она 45%. И дело развивается; Отдельная история — это создание сервисной службы в Индонезии. Сложности здесь невероятные. Мы создали несколько центров, чтобы люди с одного острова не везли [аппараты] на другой, и тем более не отправляли в Россию. Это нереально. Мы создали несколько сервисных центров и постоянно обучаем сервисных инженеров, чтобы они выполняли эту работу на местах»,





— добавил Чистяков. — Хотелось бы надеяться на то, что будет взаимное признание регистрационных документов и упрощение регуляторной деятельности. Это бы здорово помогло процессу,

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Около половины имеющихся на Бали аппаратов ИВЛ произведены в Екатеринбурге – об этом сегодня на «Иннопроме» заявил заместитель гендиректора по развитию – главный конструктор «Triton Electronic Systems» Алексей Чистяков.По его словам, производство аппаратов ИВЛ — это сложный процесс, и специалисты из Екатеринбурга обучали этому индонезийцев.Сегодня, по его словам, ещё два совместных проекта в разработке — локализация транспортного аппарата ИВЛ и локализация аппарата ИВЛ для детей и новорожденных.Мероприятие для возрастной категории 18+