Возрастное ограничение 18+
Под Первоуральском в смертельном ДТП столкнулись два грузовика
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Под Первоуральском, на 305-м километре трассы М 12 «Восток», произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых автомобилей.
По предварительным данным, водитель «Газели» отвлёкся от дороги и врезался в стоящий у края проезжей части грузовик-цистерну. Водитель «Газели» скончался на месте, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По факту ДТП назначено расследование.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительным данным, водитель «Газели» отвлёкся от дороги и врезался в стоящий у края проезжей части грузовик-цистерну. Водитель «Газели» скончался на месте, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По факту ДТП назначено расследование.
«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводятся необходимые процессуальные действия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,
– сказали в пресс-группе.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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