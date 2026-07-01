Под Первоуральском в смертельном ДТП столкнулись два грузовика

– сказали в пресс-группе.

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводятся необходимые процессуальные действия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,