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Дома Панова и Лебедева в Екатеринбурге собираются продать с аукциона
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловское региональное отделение ВООПИК сообщило о развитии ситуации вокруг двух знаковых исторических зданий Екатеринбурга. «Дом К.М. Панова» и «Дом купца Лебедева» собираются продать на аукционе.
О том, что объекты будут выставлены на аукцион, представителям свердловского ВООПИК сообщил заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Дмитрий Савин. По его словам, избежать этого практически невозможно. В качестве подтверждения такой судьбе, уготованной двум историческим зданиям в Екатеринбурге, областному обществу охраны памятников прислали официальные письма.
В письмах МУГИСО сообщает, что у ведомства отсутствует возможность передать запрашиваемые усадьбы в безвозмездное пользование региональному отделению организации. Здания планируется изъять из оперативного управления Свердловского областного краеведческого музея. После этого особняки вместе с земельными участками будут выставлены на торги. Ориентировочный срок проведения аукциона — третий квартал 2026 года.
Своё решение министерство обосновывает необходимостью исполнения поручения Президента России о поиске инвесторов для проведения срочной реставрации памятников архитектуры. Согласно этому поручению, объекты культурного наследия должны быть приведены в удовлетворительное состояние к 2030 году. Именно продажа зданий с последующей передачей новым собственникам рассматривается ведомством как способ обеспечить необходимое финансирование реставрационных работ.
Как поясняют градозащитники, Дом Панова и Дом купца Лебедева являются памятниками исторической застройки Екатеринбурга. Несмотря на неблагоприятное решение министерства, в ВООПИК заявили, что не намерены останавливать работу по защите этих зданий. По их словам, дома Панова и Лебедева должны остаться частью городской истории. Свердловское отделение ВООПИК намерено следить за ходом подготовки к аукциону и условиями, на которых новые собственники получат объекты. Дальнейшая судьба усадеб будет зависеть от того, какие обязательства по реставрации возьмут на себя будущие владельцы. Мероприятие для возрастной категории 18+
О том, что объекты будут выставлены на аукцион, представителям свердловского ВООПИК сообщил заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Дмитрий Савин. По его словам, избежать этого практически невозможно. В качестве подтверждения такой судьбе, уготованной двум историческим зданиям в Екатеринбурге, областному обществу охраны памятников прислали официальные письма.
В письмах МУГИСО сообщает, что у ведомства отсутствует возможность передать запрашиваемые усадьбы в безвозмездное пользование региональному отделению организации. Здания планируется изъять из оперативного управления Свердловского областного краеведческого музея. После этого особняки вместе с земельными участками будут выставлены на торги. Ориентировочный срок проведения аукциона — третий квартал 2026 года.
Своё решение министерство обосновывает необходимостью исполнения поручения Президента России о поиске инвесторов для проведения срочной реставрации памятников архитектуры. Согласно этому поручению, объекты культурного наследия должны быть приведены в удовлетворительное состояние к 2030 году. Именно продажа зданий с последующей передачей новым собственникам рассматривается ведомством как способ обеспечить необходимое финансирование реставрационных работ.
Как поясняют градозащитники, Дом Панова и Дом купца Лебедева являются памятниками исторической застройки Екатеринбурга. Несмотря на неблагоприятное решение министерства, в ВООПИК заявили, что не намерены останавливать работу по защите этих зданий. По их словам, дома Панова и Лебедева должны остаться частью городской истории. Свердловское отделение ВООПИК намерено следить за ходом подготовки к аукциону и условиями, на которых новые собственники получат объекты. Дальнейшая судьба усадеб будет зависеть от того, какие обязательства по реставрации возьмут на себя будущие владельцы. Мероприятие для возрастной категории 18+
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