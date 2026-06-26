Дома Панова и Лебедева в Екатеринбурге собираются продать с аукциона

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловское региональное отделение ВООПИК сообщило о развитии ситуации вокруг двух знаковых исторических зданий Екатеринбурга. «Дом К.М. Панова» и «Дом купца Лебедева» собираются продать на аукционе.О том, что объекты будут выставлены на аукцион, представителям свердловского ВООПИК сообщил заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Дмитрий Савин. По его словам, избежать этого практически невозможно. В качестве подтверждения такой судьбе, уготованной двум историческим зданиям в Екатеринбурге, областному обществу охраны памятников прислали официальные письма.В письмах МУГИСО сообщает, что у ведомства отсутствует возможность передать запрашиваемые усадьбы в безвозмездное пользование региональному отделению организации. Здания планируется изъять из оперативного управления Свердловского областного краеведческого музея. После этого особняки вместе с земельными участками будут выставлены на торги. Ориентировочный срок проведения аукциона — третий квартал 2026 года.Своё решение министерство обосновывает необходимостью исполнения поручения Президента России о поиске инвесторов для проведения срочной реставрации памятников архитектуры. Согласно этому поручению, объекты культурного наследия должны быть приведены в удовлетворительное состояние к 2030 году. Именно продажа зданий с последующей передачей новым собственникам рассматривается ведомством как способ обеспечить необходимое финансирование реставрационных работ.Как поясняют градозащитники, Дом Панова и Дом купца Лебедева являются памятниками исторической застройки Екатеринбурга. Несмотря на неблагоприятное решение министерства, в ВООПИК заявили, что не намерены останавливать работу по защите этих зданий. По их словам, дома Панова и Лебедева должны остаться частью городской истории. Свердловское отделение ВООПИК намерено следить за ходом подготовки к аукциону и условиями, на которых новые собственники получат объекты. Дальнейшая судьба усадеб будет зависеть от того, какие обязательства по реставрации возьмут на себя будущие владельцы. Мероприятие для возрастной категории 18+