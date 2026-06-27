В новом квартале Екатеринбурга обещают построить детсады и школы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Администрация Екатеринбурга готовит поправки в Правила землепользования и застройки города, которые коснутся 21-го и 23-го кварталов микрорайона Академический. Как поясняют эксперты телеграм-канала «Квадратный метр», это два последних участка молодого района уральской столицы, для которых до сих пор не была прописана застройка.Новые кварталы находятся в самой западной части микрорайона и занимают территорию площадью около 70 гектаров. Их характерная (и привлекательная) особенность — соседство с лесным массивом. На лес можно будет любоваться прямо из окон построенных здесь зданий (лишь бы этот пейзаж тоже вскоре не застроили).Согласно планам городских властей, в новом квартале появятся две школы для среднего образования и пять детских садов. Кроме того, предусмотрено строительство медицинского учреждения и спортивных объектов. Но основная часть площади будет отведена под жилую застройку.С завершением нового квартала микрорайон Академический получит, наконец, свой законченный вид. По крайней мере пока планов пристраивать здесь что-то ещё нет. Мероприятие для возрастной категории 18+