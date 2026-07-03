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Консульство Китая может переехать в центр Екатеринбурга и расположиться над станцией метро
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга выставила на общественные обсуждения проект межевания территории в квартале улиц Декабристов – Степана Разина – Большакова – 8 Марта. Сейчас в этом квартале находятся жилые дома, отдел городского ГАИ, офис «Вымпелкома» («Билайн бизнес»), медицинский центр «МРТ-экспресс».
Заявленная цель изменений звучит технически — «формирование земельных участков, необходимых для размещения планируемых объектов недвижимого имущества». На практике за ней стоит перекройка квартала в три этапа, и главный её итог — сборка в юго-западной части квартала, в районе пересечения улиц 8 марта и Большакова, цельного участка площадью больше гектара под государственную функцию.
Образуемый единый участок площадью 11 210 м² имеет вид разрешённого использования «общественное управление» и максимальный процент застройки 100%. Собирают его поэтапно: сначала вдоль Большакова из неразграниченной муниципальной земли образуют участок на 2902 м², затем перераспределением укрупняют его до 11 054 м², и наконец присоединяют остаток — судя по точному совпадению площадей, это частный участок здания на Большакова, 78б — в этом небольшом павильоне долгое время располагался пивной магазин, а сейчас — медцентр «МРТ-экспресс». По всей видимости, он будет закрыт, а здание — снесено.
Перекройка, согласно проектной документации, коснётся и участков с видом разрешённого использования «Линии метро, трамвая, троллейбуса» — сейчас под землёй в районе пересечения улиц 8 марта и Большакова находится законсервированная станция метро «Бажовская» — в своё время ещё решили не достраивать, чтобы направить средства на продление метро в южную сторону, в микрорайоны Автовокзал и Ботаника.
В ответ на запрос в пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили, что предлагаемые изменения нужны для размещения на участке консульства Китая.
Будет ли генконсульство Китая переезжать со своей нынешней площадки, либо на 8 марта планируют построить дополнительное здание, в мэрии оперативно сказать затруднились. Сейчас генконсульство КНР располагается в километре от перекраиваемого квартала — в Степном переулке, по соседству со Свердловским инструментальным заводом (СИЗ). Причины поиска новой площадки для консульства выяснить не удалось. Отметим, что территория вокруг нынешнего китайского консульства в последние годы активно застраивается высотными жилыми домами, в том числе и бывшая территория СИЗ.
Ранее мы писали, что застройщик скандального магазина-долгостроя над станцией метро «Бажовская» возглавил консульство другой азиатской страны — Монголии. Мероприятие для возрастной категории 18+
Заявленная цель изменений звучит технически — «формирование земельных участков, необходимых для размещения планируемых объектов недвижимого имущества». На практике за ней стоит перекройка квартала в три этапа, и главный её итог — сборка в юго-западной части квартала, в районе пересечения улиц 8 марта и Большакова, цельного участка площадью больше гектара под государственную функцию.
Образуемый единый участок площадью 11 210 м² имеет вид разрешённого использования «общественное управление» и максимальный процент застройки 100%. Собирают его поэтапно: сначала вдоль Большакова из неразграниченной муниципальной земли образуют участок на 2902 м², затем перераспределением укрупняют его до 11 054 м², и наконец присоединяют остаток — судя по точному совпадению площадей, это частный участок здания на Большакова, 78б — в этом небольшом павильоне долгое время располагался пивной магазин, а сейчас — медцентр «МРТ-экспресс». По всей видимости, он будет закрыт, а здание — снесено.
Иллюстрация: проектная документация общественных обсуждений
Перекройка, согласно проектной документации, коснётся и участков с видом разрешённого использования «Линии метро, трамвая, троллейбуса» — сейчас под землёй в районе пересечения улиц 8 марта и Большакова находится законсервированная станция метро «Бажовская» — в своё время ещё решили не достраивать, чтобы направить средства на продление метро в южную сторону, в микрорайоны Автовокзал и Ботаника.
В ответ на запрос в пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили, что предлагаемые изменения нужны для размещения на участке консульства Китая.
«Зону меняют для размещения консульства Китая»,
— сказали в пресс-службе мэрии.
Будет ли генконсульство Китая переезжать со своей нынешней площадки, либо на 8 марта планируют построить дополнительное здание, в мэрии оперативно сказать затруднились. Сейчас генконсульство КНР располагается в километре от перекраиваемого квартала — в Степном переулке, по соседству со Свердловским инструментальным заводом (СИЗ). Причины поиска новой площадки для консульства выяснить не удалось. Отметим, что территория вокруг нынешнего китайского консульства в последние годы активно застраивается высотными жилыми домами, в том числе и бывшая территория СИЗ.
Участок в 2011 году. Фото: архив Вечерних ведомостей
Ранее мы писали, что застройщик скандального магазина-долгостроя над станцией метро «Бажовская» возглавил консульство другой азиатской страны — Монголии. Мероприятие для возрастной категории 18+
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