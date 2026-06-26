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Эксперты предложили урезать охранную зону здания гостиницы «Большой Урал» в Екатеринбурге

Это открывает возможности для уплотнительной застройки территории возле памятника архитектуры

18.18 Пятница, 3 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Двор за гостиницей «Большой Урал» на Красноармейской, 1 продолжают готовить к застройке. Госэксперт Людмила Михайлова выполнила экспертизу, одобряющую сокращение охранной зоны памятника с южной стороны. Заключение положительное: изменение границ территории памятника признано обоснованным и соответствующим закону.

Заказчиком экспертизы выступило ООО «Машиностроительный завод имени Воровского».

Речь идёт о том, чтобы «обрезать» охраняемую территорию с южной, дворовой стороны здания. По новому проекту граница фактически прижимается к наружным стенам гостиницы — по контуру отмостки. Всё, что южнее, предлагают исключить из охранной зоны памятника.

Пока действуют границы, утверждённые в 2019 году, южная часть двора относится к территории объекта культурного наследия (ТОКН) — а там строить нельзя. Именно поэтому пересмотр границ и понадобился: в самом акте прежняя, широкая граница названа «избыточным обременением» для использования земельного участка.

В акте экспертизы также сказано, что в юго-восточной части участка археологи выявили объект наследия — «Культурный слой Екатеринбурга XIX — начала XX веков». Его полностью раскопали и изучили, а в сентябре 2025 года исключили из перечня выявленных объектов. После этого, говорится в документе, продлевать охранную границу дальше отмостки здания смысла нет.

Участок площадью 9255 квадратных метров под «Большим Уралом» с августа 2023 года принадлежит ООО «Машиностроительный завод имени Воровского» — компании, заказавшей экспертизу. Назначение земли — «гостиничное обслуживание».

Само по себе заключение эксперта стройку не разрешает — это лишь одно из оснований для того, чтобы орган госохраны культурного наследия официально утвердил новые границы. Но именно с таких «технических» актов, как правило, начинается превращение территории рядом с памятниками в строительную площадку.

В прошлом году
рассказывали о планируемой застройке территории между южным фасадом «Большого Урала» и улицей Малышева. Сообщалось о планах по реставрации самого «Большого Урала» (в нём рассматривают апартаменты, авангард-центр и музей конструктивизма), строительства рядом нового 12-этажного общественного здания площадью около 57 тысяч квадратных метров с подземным паркингом, а по соседству должны, наконец, закончить 45-этажный небоскрёб Opera Tower с сотнями гостиничных номеров и офисами, замороженный с 2014 года на уровне котлована. Весной этого года на участке вдоль Малышева незаконно вырубили липы.


Проект планировки будущей территории за «Большим Уралом», выложенный мэрией Екатеринбурга в 2025 году

Общественное обсуждение выводов экспертизы Людмилы Михайловой, согласно информации на сайте Свердлохранкультуры, продлится до 17 июля 2026 года. До этой даты можно направлять замечания к акту.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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11:47 В Кольцово таможенники не пропустили более 1200 игл для акупунктуры
11:43 Свердловчанка завоевала золото Всероссийских трансплант игр
11:12 В Екатеринбурге врача отправили в колонию за операцию призывнику ради уклонения от службы
10:49 Власти утвердили выплаты на новое жильё для жителей Кушвы, потерявших дома из-за урагана
10:07 Свердловские парашютисты и десантники Авиалесоохраны тушат пожары на Ямале
09:38 Жителя Дегтярска отправили в колонию за грабеж, угрозу полицейскому и хранение самодельного оружия
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