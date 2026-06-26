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Эксперты предложили урезать охранную зону здания гостиницы «Большой Урал» в Екатеринбурге
Это открывает возможности для уплотнительной застройки территории возле памятника архитектуры
Фото: Вечерние ведомости
Двор за гостиницей «Большой Урал» на Красноармейской, 1 продолжают готовить к застройке. Госэксперт Людмила Михайлова выполнила экспертизу, одобряющую сокращение охранной зоны памятника с южной стороны. Заключение положительное: изменение границ территории памятника признано обоснованным и соответствующим закону.
Заказчиком экспертизы выступило ООО «Машиностроительный завод имени Воровского».
Речь идёт о том, чтобы «обрезать» охраняемую территорию с южной, дворовой стороны здания. По новому проекту граница фактически прижимается к наружным стенам гостиницы — по контуру отмостки. Всё, что южнее, предлагают исключить из охранной зоны памятника.
Пока действуют границы, утверждённые в 2019 году, южная часть двора относится к территории объекта культурного наследия (ТОКН) — а там строить нельзя. Именно поэтому пересмотр границ и понадобился: в самом акте прежняя, широкая граница названа «избыточным обременением» для использования земельного участка.
В акте экспертизы также сказано, что в юго-восточной части участка археологи выявили объект наследия — «Культурный слой Екатеринбурга XIX — начала XX веков». Его полностью раскопали и изучили, а в сентябре 2025 года исключили из перечня выявленных объектов. После этого, говорится в документе, продлевать охранную границу дальше отмостки здания смысла нет.
Участок площадью 9255 квадратных метров под «Большим Уралом» с августа 2023 года принадлежит ООО «Машиностроительный завод имени Воровского» — компании, заказавшей экспертизу. Назначение земли — «гостиничное обслуживание».
Само по себе заключение эксперта стройку не разрешает — это лишь одно из оснований для того, чтобы орган госохраны культурного наследия официально утвердил новые границы. Но именно с таких «технических» актов, как правило, начинается превращение территории рядом с памятниками в строительную площадку.
В прошлом году рассказывали о планируемой застройке территории между южным фасадом «Большого Урала» и улицей Малышева. Сообщалось о планах по реставрации самого «Большого Урала» (в нём рассматривают апартаменты, авангард-центр и музей конструктивизма), строительства рядом нового 12-этажного общественного здания площадью около 57 тысяч квадратных метров с подземным паркингом, а по соседству должны, наконец, закончить 45-этажный небоскрёб Opera Tower с сотнями гостиничных номеров и офисами, замороженный с 2014 года на уровне котлована. Весной этого года на участке вдоль Малышева незаконно вырубили липы.
Общественное обсуждение выводов экспертизы Людмилы Михайловой, согласно информации на сайте Свердлохранкультуры, продлится до 17 июля 2026 года. До этой даты можно направлять замечания к акту. Мероприятие для возрастной категории 18+
Заказчиком экспертизы выступило ООО «Машиностроительный завод имени Воровского».
Речь идёт о том, чтобы «обрезать» охраняемую территорию с южной, дворовой стороны здания. По новому проекту граница фактически прижимается к наружным стенам гостиницы — по контуру отмостки. Всё, что южнее, предлагают исключить из охранной зоны памятника.
Пока действуют границы, утверждённые в 2019 году, южная часть двора относится к территории объекта культурного наследия (ТОКН) — а там строить нельзя. Именно поэтому пересмотр границ и понадобился: в самом акте прежняя, широкая граница названа «избыточным обременением» для использования земельного участка.
В акте экспертизы также сказано, что в юго-восточной части участка археологи выявили объект наследия — «Культурный слой Екатеринбурга XIX — начала XX веков». Его полностью раскопали и изучили, а в сентябре 2025 года исключили из перечня выявленных объектов. После этого, говорится в документе, продлевать охранную границу дальше отмостки здания смысла нет.
Участок площадью 9255 квадратных метров под «Большим Уралом» с августа 2023 года принадлежит ООО «Машиностроительный завод имени Воровского» — компании, заказавшей экспертизу. Назначение земли — «гостиничное обслуживание».
Само по себе заключение эксперта стройку не разрешает — это лишь одно из оснований для того, чтобы орган госохраны культурного наследия официально утвердил новые границы. Но именно с таких «технических» актов, как правило, начинается превращение территории рядом с памятниками в строительную площадку.
В прошлом году рассказывали о планируемой застройке территории между южным фасадом «Большого Урала» и улицей Малышева. Сообщалось о планах по реставрации самого «Большого Урала» (в нём рассматривают апартаменты, авангард-центр и музей конструктивизма), строительства рядом нового 12-этажного общественного здания площадью около 57 тысяч квадратных метров с подземным паркингом, а по соседству должны, наконец, закончить 45-этажный небоскрёб Opera Tower с сотнями гостиничных номеров и офисами, замороженный с 2014 года на уровне котлована. Весной этого года на участке вдоль Малышева незаконно вырубили липы.
Проект планировки будущей территории за «Большим Уралом», выложенный мэрией Екатеринбурга в 2025 году
Общественное обсуждение выводов экспертизы Людмилы Михайловой, согласно информации на сайте Свердлохранкультуры, продлится до 17 июля 2026 года. До этой даты можно направлять замечания к акту. Мероприятие для возрастной категории 18+
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