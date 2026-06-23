Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 29 и 30 июня
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Главное управление МЧС объявило штормовое предупреждение. Ведомство сообщает, что сегодня и завтра в регионе ожидаются сильные дожди и ветер.
В связи с этим в МЧС напоминают, что во время сильного ветра на улице нужно избегать деревьев, рекламных конструкций и ЛЭП, а дома – закрывать окна, двери и дымоходы.
В случае ЧП нужно звонить по номеру 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
«По данным синоптиков, 29 и 30 июня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, порывы ветра до 18 метров в секунду»,
– говорится в сообщении спасателей.
В связи с этим в МЧС напоминают, что во время сильного ветра на улице нужно избегать деревьев, рекламных конструкций и ЛЭП, а дома – закрывать окна, двери и дымоходы.
В случае ЧП нужно звонить по номеру 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
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