Спасатели призвали жителей Свердловской области подготовиться к сильным дождям

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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29 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. В связи с ухудшением погодных условий МЧС России по Свердловской области призвало жителей соблюдать меры предосторожности.Спасатели рекомендуют во время непогоды держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередачи. Дома следует закрыть окна, двери и дымоходы, а также по возможности отключить электроприборы.Тем, кто находится на водоемах, в МЧС советуют немедленно покинуть акваторию. Водителям рекомендуют остановиться на безопасной обочине, закрыть окна автомобиля и переждать сильный дождь в машине.Владельцам частных домов спасатели рекомендуют заранее проверить состояние ливневой канализации и дренажных систем, чтобы снизить риск подтоплений. В случае возникновения экстренной ситуации необходимо звонить по телефонам 101 или 112.Мероприятие для возрастной категории 18+