Возрастное ограничение 18+
Власти рассказали о ходе восстановления Кушвы после урагана
Фото: глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин
В Кушве продолжаются работы по ликвидации последствий урагана. Как сообщают власти, в городе восстанавливают поврежденные здания, расчищают территории, оказывают помощь жителям, а также проводят вакцинацию против вирусного гепатита А в связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций.
Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, в восстановительных работах задействованы бригады специалистов десяти крупнейших строительных компаний региона. Уже завершен ремонт крыши музыкальной школы, завершаются работы в детских садах. В жилых домах восстановление идет по индивидуальным планам. Крыши двух домов полностью отремонтированы, еще три дома находятся на завершающей стадии ремонта.
Кроме того, тяжелая техника расчистила русло реки от деревьев и мусора, принесенных ураганом. Продолжается уборка поваленных деревьев в городе, в том числе на Тополиной аллее возле школы. Специалисты также приступили к обследованию лесов, пострадавших в Кушвинском, Нижнетагильском, Верхотурском, Карпинском и Новолялинском лесничествах.
По данным губернатора, в Кушве продолжает работать волонтерский штаб. Около 50 добровольцев помогают разбирать завалы и доставлять гуманитарную помощь. В пункты сбора поступило более 247 пожертвований.
Напомним, что 22 июня в Кушве прошёл смерч. За считанные минуты ветер срывал кровли, выворачивал деревья с корнями и валил опоры линий электропередачи. Тысячи домов остались без света и газа. По оперативным данным ГУ МЧС России по Свердловской области, ветром повреждено как минимум 97 кровель зданий. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них один был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь оказана на месте. Как минимум четверо были госпитализированы в центральную городскую больницу Кушвы.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, в восстановительных работах задействованы бригады специалистов десяти крупнейших строительных компаний региона. Уже завершен ремонт крыши музыкальной школы, завершаются работы в детских садах. В жилых домах восстановление идет по индивидуальным планам. Крыши двух домов полностью отремонтированы, еще три дома находятся на завершающей стадии ремонта.
Кроме того, тяжелая техника расчистила русло реки от деревьев и мусора, принесенных ураганом. Продолжается уборка поваленных деревьев в городе, в том числе на Тополиной аллее возле школы. Специалисты также приступили к обследованию лесов, пострадавших в Кушвинском, Нижнетагильском, Верхотурском, Карпинском и Новолялинском лесничествах.
По данным губернатора, в Кушве продолжает работать волонтерский штаб. Около 50 добровольцев помогают разбирать завалы и доставлять гуманитарную помощь. В пункты сбора поступило более 247 пожертвований.
Напомним, что 22 июня в Кушве прошёл смерч. За считанные минуты ветер срывал кровли, выворачивал деревья с корнями и валил опоры линий электропередачи. Тысячи домов остались без света и газа. По оперативным данным ГУ МЧС России по Свердловской области, ветром повреждено как минимум 97 кровель зданий. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них один был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь оказана на месте. Как минимум четверо были госпитализированы в центральную городскую больницу Кушвы.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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