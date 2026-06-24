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Власти рассказали о ходе восстановления Кушвы после урагана

16.36 Воскресенье, 28 июня 2026
Фото: глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин
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В Кушве продолжаются работы по ликвидации последствий урагана. Как сообщают власти, в городе восстанавливают поврежденные здания, расчищают территории, оказывают помощь жителям, а также проводят вакцинацию против вирусного гепатита А в связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций.

Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, в восстановительных работах задействованы бригады специалистов десяти крупнейших строительных компаний региона. Уже завершен ремонт крыши музыкальной школы, завершаются работы в детских садах. В жилых домах восстановление идет по индивидуальным планам. Крыши двух домов полностью отремонтированы, еще три дома находятся на завершающей стадии ремонта.

Кроме того, тяжелая техника расчистила русло реки от деревьев и мусора, принесенных ураганом. Продолжается уборка поваленных деревьев в городе, в том числе на Тополиной аллее возле школы. Специалисты также приступили к обследованию лесов, пострадавших в Кушвинском, Нижнетагильском, Верхотурском, Карпинском и Новолялинском лесничествах.

По данным губернатора, в Кушве продолжает работать волонтерский штаб. Около 50 добровольцев помогают разбирать завалы и доставлять гуманитарную помощь. В пункты сбора поступило более 247 пожертвований.

Напомним, что 22 июня в Кушве прошёл смерч. За считанные минуты ветер срывал кровли, выворачивал деревья с корнями и валил опоры линий электропередачи. Тысячи домов остались без света и газа. По оперативным данным ГУ МЧС России по Свердловской области, ветром повреждено как минимум 97 кровель зданий. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них один был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь оказана на месте. Как минимум четверо были госпитализированы в центральную городскую больницу Кушвы.


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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16:36 Власти рассказали о ходе восстановления Кушвы после урагана
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12:51 Сильные дожди и грозы ожидаются в Свердловской области в начале недели
11:46 Один человек погиб при пожарах в Свердловской области за минувшие сутки
19:13 В Свердловской области начали искать пропавшего около 10 дней назад 16-летнего подростка
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14:49 В Свердловской области пенсионерку, провалившуюся в болото, нашли спустя два дня
13:26 Подросток попал в больницу после столкновения самокатов в центре Екатеринбурга
12:46 Каждый пятый житель Екатеринбурга признался, что не представляет жизнь без курьерской доставки
11:33 В Сысертском округе пожарные спасли кошку во время крупного пожара
21:08 Компенсация пострадавшей в парке Нижнего Тагила девочке выросла вдвое
20:59 Авито Работа и «Логика молока» запустили совместную кампанию на фоне роста спроса на производственные кадры
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