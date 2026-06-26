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Под Екатеринбургом 71-летний водитель погиб в лобовом столкновении с грузовиком
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области установила предварительные обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на 78 км федеральной трассы «Екатеринбург — Тюмень».
По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, ехавший со стороны Екатеринбурга, в зоне проведения дорожных работ по неустановленной причине выехал на встречную полосу. Там внедорожник столкнулся с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом, которым управлял 59-летний мужчина.
В результате аварии водитель Toyota, житель Екатеринбурга, погиб на месте. Водитель грузовика не пострадал.
Водитель Scania рассказал инспекторам, что заметил встречный автомобиль, который двигался по дороге, виляя из стороны в сторону. По его словам, в момент, когда машины почти поравнялись, Toyota неожиданно выехала на его полосу движения. Избежать столкновения не удалось.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, ехавший со стороны Екатеринбурга, в зоне проведения дорожных работ по неустановленной причине выехал на встречную полосу. Там внедорожник столкнулся с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом, которым управлял 59-летний мужчина.
В результате аварии водитель Toyota, житель Екатеринбурга, погиб на месте. Водитель грузовика не пострадал.
Водитель Scania рассказал инспекторам, что заметил встречный автомобиль, который двигался по дороге, виляя из стороны в сторону. По его словам, в момент, когда машины почти поравнялись, Toyota неожиданно выехала на его полосу движения. Избежать столкновения не удалось.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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