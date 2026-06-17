Компенсация пострадавшей в парке Нижнего Тагила девочке выросла вдвое

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры и увеличил сумму компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней пострадавшей. Поводом для судебного разбирательства стала травма, полученная ребёнком в городском парке Нижнего Тагила.Происшествие имело место 8 августа 2025 года в парке «Народный», куда девочка пришла вместе с отцом. При спуске с горки «Труба» ребёнок ударился головой о сломанную часть конструкции и получил травму лица в области переносицы.В тот же день пострадавшую доставили в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила, где её госпитализировали и провели хирургическую операцию под общей анестезией. Согласно заключению эксперта, девочке была причинена ушибленная рана верхнего века правого глаза с переходом через переносицу на верхнее веко левого глаза. Повреждение квалифицировано как лёгкий вред здоровью.Ответственность за содержание игрового и спортивного оборудования в парке была возложена на организацию в соответствии с муниципальным контрактом. Прокурор, действуя в интересах несовершеннолетней, обратился в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с иском о взыскании компенсации морального и материального ущерба с этой организации. Суд первой инстанции частично удовлетворил требования и взыскал в пользу ребёнка 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.Прокурор района счёл присуждённую сумму недостаточной и подал апелляционное представление. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда согласилась с доводами прокуратуры и сегодня увеличила компенсацию морального вреда до 200 тысяч рублей. Помимо этого, апелляционная инстанция частично удовлетворила требования о возмещении материального ущерба — расходов на медицинскую помощь и лечение на сумму свыше двух тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+