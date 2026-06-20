Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области пенсионерку, провалившуюся в болото, нашли спустя два дня
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
В Свердловской области завершились успешные поиски пожилой женщины с деменцией, которая ушла из дома вечером 23 июня и пропала. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области, родственники быстро обратились в полицию и к добровольцам, после чего началась масштабная поисковая операция.
В первый день более 30 волонтеров обследовали поселок, прилегающий частный сектор и лесные участки. Добровольцы проверяли возможные маршруты, работали с записями камер видеонаблюдения и обследовали местность на квадроцикле. К поискам также присоединились сотрудники полиции и кинологические расчеты.
Несмотря на несколько дней работы, найти женщину сразу не удалось. Лишь на третий день местный рыбак обнаружил ее за пределами поселка. Оказалось, что пенсионерка шла вдоль реки, провалилась в заболоченный участок и уже не смогла выбраться самостоятельно. На место прибыли сотрудники МЧС и бригада скорой медицинской помощи. Женщина провалилась так глубоко, что рыбак не смог помочь ей выбраться самостоятельно, поэтому спасатели доставали ее с привлечением спецслужб. После этого они передали пострадавшую медикам.
Мероприятие для возрастной категории 18+
В первый день более 30 волонтеров обследовали поселок, прилегающий частный сектор и лесные участки. Добровольцы проверяли возможные маршруты, работали с записями камер видеонаблюдения и обследовали местность на квадроцикле. К поискам также присоединились сотрудники полиции и кинологические расчеты.
Несмотря на несколько дней работы, найти женщину сразу не удалось. Лишь на третий день местный рыбак обнаружил ее за пределами поселка. Оказалось, что пенсионерка шла вдоль реки, провалилась в заболоченный участок и уже не смогла выбраться самостоятельно. На место прибыли сотрудники МЧС и бригада скорой медицинской помощи. Женщина провалилась так глубоко, что рыбак не смог помочь ей выбраться самостоятельно, поэтому спасатели доставали ее с привлечением спецслужб. После этого они передали пострадавшую медикам.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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