Пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Чкаловском районе Екатеринбурга сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии с участием автомобилей Hyundai и Lada. ДТП произошло на улице Нескучной, напротив дома № 3. В результате столкновения травмы получили пять человек, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительной информации, водитель Hyundai при проезде регулируемого перекрестка выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Lada, в котором ехала семья с детьми. В аварии пострадали оба водителя, а также трое пассажиров Lada, среди которых двое несовершеннолетних.Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Врачи оказывают им необходимую помощь.По факту аварии проводится проверка, по итогам которой будут установлены все обстоятельства и причины ДТП.Мероприятие для возрастной категории 18+