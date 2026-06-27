Возрастное ограничение 18+
Пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Екатеринбурге
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Чкаловском районе Екатеринбурга сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии с участием автомобилей Hyundai и Lada. ДТП произошло на улице Нескучной, напротив дома № 3. В результате столкновения травмы получили пять человек, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительной информации, водитель Hyundai при проезде регулируемого перекрестка выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Lada, в котором ехала семья с детьми. В аварии пострадали оба водителя, а также трое пассажиров Lada, среди которых двое несовершеннолетних.
Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Врачи оказывают им необходимую помощь.
По факту аварии проводится проверка, по итогам которой будут установлены все обстоятельства и причины ДТП.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительной информации, водитель Hyundai при проезде регулируемого перекрестка выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Lada, в котором ехала семья с детьми. В аварии пострадали оба водителя, а также трое пассажиров Lada, среди которых двое несовершеннолетних.
Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Врачи оказывают им необходимую помощь.
По факту аварии проводится проверка, по итогам которой будут установлены все обстоятельства и причины ДТП.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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