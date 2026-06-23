Возрастное ограничение 18+
16 человек «застряли» в шахтах после смерча в Кушве
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что из-за разбушевавшегося ветра в Кушве 16 шахтёров застряли под землёй. Сейчас с ними всё в порядке.
Глава региона пояснил «Е1», что шахтёры не могли вернуться на поверхность из-за отключившегося электричества. Подняться на поверхность рабочие смогли в четыре утра. Сообщается, что все себя чувствуют нормально.
Губернатор также добавил, что электричество в Кушве полностью восстановят сегодня-завтра, а газ вернут в течение двух дней.
Напомним, непогода полностью разрушила несколько строений, повредила больше 100 частных домов, а также автомобили и линии электропередач. В результате ЧП пострадали 16 человек. Мероприятие для возрастной категории 18+
Глава региона пояснил «Е1», что шахтёры не могли вернуться на поверхность из-за отключившегося электричества. Подняться на поверхность рабочие смогли в четыре утра. Сообщается, что все себя чувствуют нормально.
Губернатор также добавил, что электричество в Кушве полностью восстановят сегодня-завтра, а газ вернут в течение двух дней.
«Большую часть сделаем сегодня, завтра завершим. Как и в течение двух дней планируем завершить подачу газа во все дома, которые готовы принимать, в полном объёме»,
– пообещал Паслер.
Напомним, непогода полностью разрушила несколько строений, повредила больше 100 частных домов, а также автомобили и линии электропередач. В результате ЧП пострадали 16 человек. Мероприятие для возрастной категории 18+
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