Возрастное ограничение 18+
Восемь шедевров советской анимации покажут в Ельцин-центре
Кадр из анимационного фильма «Контакт»
В воскресенье, 28 июня, кинозал Ельцин-центра в Екатеринбурге продолжит цикл сеансов, посвящённых позднесоветской анимации. На этот раз покажут восемь мультфильмов разных авторов.
Программа составлена таким образом, чтобы напомнить (а кого-то и познакомить впервые) про мультфильмы 1970–1980-х годов, отличающиеся творческим поиском и смелым экспериментом. Откроет сеанс поэтичная работа Юрия Норштейна «Цапля и журавль» (1974) — история о гордости, нерешительности и упущенном счастье. Следом зрители увидят «Шкатулку с секретом» Валерия Угарова (1976) — музыкальную фантазию о любознательности и волшебном мире звука. Лирическая притча Идеи Гаранина «Журавлиные перья» (1977) расскажет о любви, самопожертвовании и цене человеческой жадности.
Фантастическая антивоенная притча Анатолия Петрова «Полигон» (1977) исследует разрушительную силу оружия и человеческих амбиций. Философская миниатюра Владимира Тарасова «Контакт» (1978) ставит вопросы о взаимопонимании и универсальном языке искусства. «Путешествие муравья» Эдуарда Назарова (1983) приглашает в увлекательное приключение, полное жизненной мудрости. Кукольная сатира Гарри Бардина «Банкет» (1986) едко высмеивает ненасытность и власть. А завершающая воскресную программу абсурдистская «Медвежуть» (1988) Василия Кафанова, Алексея Туркуса и Алексея Шелманова — это ироничная история о страхах и поиске взаимопонимания.
Цикл показов организован совместно со студией «Союзмультфильм» в честь её 90-летнего юбилея. Сеанс в воскресенье, рассчитанный на зрителей старше 12 лет, начнётся в 14.30. Вход на мероприятие свободный, однако для посещения необходима предварительная регистрация на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
Программа составлена таким образом, чтобы напомнить (а кого-то и познакомить впервые) про мультфильмы 1970–1980-х годов, отличающиеся творческим поиском и смелым экспериментом. Откроет сеанс поэтичная работа Юрия Норштейна «Цапля и журавль» (1974) — история о гордости, нерешительности и упущенном счастье. Следом зрители увидят «Шкатулку с секретом» Валерия Угарова (1976) — музыкальную фантазию о любознательности и волшебном мире звука. Лирическая притча Идеи Гаранина «Журавлиные перья» (1977) расскажет о любви, самопожертвовании и цене человеческой жадности.
Фантастическая антивоенная притча Анатолия Петрова «Полигон» (1977) исследует разрушительную силу оружия и человеческих амбиций. Философская миниатюра Владимира Тарасова «Контакт» (1978) ставит вопросы о взаимопонимании и универсальном языке искусства. «Путешествие муравья» Эдуарда Назарова (1983) приглашает в увлекательное приключение, полное жизненной мудрости. Кукольная сатира Гарри Бардина «Банкет» (1986) едко высмеивает ненасытность и власть. А завершающая воскресную программу абсурдистская «Медвежуть» (1988) Василия Кафанова, Алексея Туркуса и Алексея Шелманова — это ироничная история о страхах и поиске взаимопонимания.
Цикл показов организован совместно со студией «Союзмультфильм» в честь её 90-летнего юбилея. Сеанс в воскресенье, рассчитанный на зрителей старше 12 лет, начнётся в 14.30. Вход на мероприятие свободный, однако для посещения необходима предварительная регистрация на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
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