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Власти Свердловской области заявили о достаточных запасах топлива
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Свердловской области обсудили ситуацию с обеспеченностью региона топливом и ростом цен на отдельных автозаправочных станциях. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, этот вопрос рассмотрели на очередном заседании областного правительства.
По данным региональных властей, в области сформирован достаточный запас бензина для обеспечения всех потребностей. Заместитель губернатора Сергей Швиндт также сообщил, что аграрии полностью обеспечены дизельным топливом, а имеющихся резервов достаточно для проведения всех запланированных сельскохозяйственных работ.
В департаменте информационной политики региона сообщили, что, по информации управления ФАС по Свердловской области, стоимость топлива на АЗС крупных сетей соответствует рыночному уровню. Повышение цен выше средних значений наблюдается лишь у отдельных независимых операторов, с которыми уже ведется работа.
Представители сетевых компаний пояснили, что временные ограничения на продажу топлива были введены для стабилизации поставок на фоне повышенного спроса. Власти связывают ажиотаж с распространением недостоверной информации о возможном дефиците топлива.
Ранее водители пожаловались на дефицит бензина на некоторых АЗС Свердловской области.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным региональных властей, в области сформирован достаточный запас бензина для обеспечения всех потребностей. Заместитель губернатора Сергей Швиндт также сообщил, что аграрии полностью обеспечены дизельным топливом, а имеющихся резервов достаточно для проведения всех запланированных сельскохозяйственных работ.
В департаменте информационной политики региона сообщили, что, по информации управления ФАС по Свердловской области, стоимость топлива на АЗС крупных сетей соответствует рыночному уровню. Повышение цен выше средних значений наблюдается лишь у отдельных независимых операторов, с которыми уже ведется работа.
Представители сетевых компаний пояснили, что временные ограничения на продажу топлива были введены для стабилизации поставок на фоне повышенного спроса. Власти связывают ажиотаж с распространением недостоверной информации о возможном дефиците топлива.
Ранее водители пожаловались на дефицит бензина на некоторых АЗС Свердловской области.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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