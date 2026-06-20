Символ Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге получил имя

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Официальный символ Международного фестиваля молодежи, который пройдет этой осенью в Екатеринбурге, получил имя Уралик. Итоги интернет-голосования подвели в парке Маяковского во время празднования Дня молодежи, сообщили в мэрии Екатеринбурга.В пятерку самых популярных вариантов имени также вошли «Екатик», «Демид», «Снежок» и «Малахитик». Десятку лидеров замкнули «Данила», «Мирон», «Макс», «Рифей» и «Фестик».Ранее жителям предложили принять участие в выборе имени для талисмана. Как сообщает мэрия, по итогам голосования вариант «Уралик» поддержали 52% участников.Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября на площадке кампуса УрФУ.Мероприятие для возрастной категории 18+