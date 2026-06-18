Свердловское ВООПИиК попросило губернатора Паслера создать регламент признания зданий памятниками

— говорится в обращении.

«Этот правовой вакуум делает процедуру постановки зданий на охрану абсолютно непрозрачной. Решения принимаются по субъективному усмотрению ведомства, действующий при нём научно-методический совет отстранён от работы, а положительные заключения независимых специалистов зачастую просто игнорируются»,