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Свердловское ВООПИиК попросило губернатора Паслера создать регламент признания зданий памятниками
По мнению общества, это остановит практику сноса исторически ценных зданий
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (на фото снесённое здание аэровокзала Уктус)
Свердловское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) направило губернатору Денису Паслеру обращение, в котором просит инициировать разработку и утверждение административного регламента по выявлению объектов культурного наследия (ОКН). По мнению градозащитников, именно отсутствие регламента позволяет руководству Свердлохранкультуры годами решать судьбу потенциальных памятников по собственному усмотрению, невзирая на историческую и культурную ценность объекта и не позволяя заявителям проводить профессиональную историко-культурную экспертизу объектов.
В ВООПИиК просят губернатора закрепить в регламенте открытые и объективные критерии выбора организаций, которые готовят заключения по историко-культурной экспертизе, обязать ведомство выносить вопрос о включении объектов в перечень выявленных ОКН на научно-методический совет (который, как утверждают в ВООПИК, сейчас от работы фактически отстранён) и публиковать заключения, на основании которых принимаются решения.
Отдельным пунктом идёт требование отменить все отказы в выявлении ОКН, вынесенные в 2026 году без утверждённых правил, и установить мораторий на снос, перемещение и застройку территорий объектов с признаками культурного наследия до принятия регламента.
Поводом для обращения, как указывают в организации, стал недавний отказ Свердлохранкультуры выявить достопримечательное место «Исторический центр Уральского завода тяжёлого машиностроения им. Серго Орджоникидзе» — при том что положительные заключения об историко-культурной ценности территории дали сразу несколько профильных организаций (о борьбе за сохранение исторического центра завода мы писали в мае).
В обращении приводится статистика: по подсчётам ВООПИК, более 90% заявок на выявление памятников в Екатеринбурге заканчиваются отказом. С 2015 года ведомство отклонило 61 заявление по объектам, построенным до 1917 года, 8 — по зданиям эпохи НЭПа и 26 — по объектам конструктивизма. В числе уже безвозвратно утраченных зданий градозащитники называют первый аэровокзал «Уктус», кинотеатр «Темп», дом Туржанских и старейший Исетский тюремный замок, а среди тех, что находятся под угрозой сейчас, — Дом Рожнова, усадьбу Коробейниковых, Дом купца Павлова и ковочный пресс Уралмашзавода.
Это уже не первое июньское обращение ВООПИК к Паслеру: в начале месяца организация предложила губернатору разработать отдельную целевую программу по сохранению деревянного зодчества, отметив, что из 89 охраняемых памятников деревянной архитектуры 29 полностью утрачены, а ещё три сняты с охраны. Мероприятие для возрастной категории 18+
В ВООПИиК просят губернатора закрепить в регламенте открытые и объективные критерии выбора организаций, которые готовят заключения по историко-культурной экспертизе, обязать ведомство выносить вопрос о включении объектов в перечень выявленных ОКН на научно-методический совет (который, как утверждают в ВООПИК, сейчас от работы фактически отстранён) и публиковать заключения, на основании которых принимаются решения.
Отдельным пунктом идёт требование отменить все отказы в выявлении ОКН, вынесенные в 2026 году без утверждённых правил, и установить мораторий на снос, перемещение и застройку территорий объектов с признаками культурного наследия до принятия регламента.
«Этот правовой вакуум делает процедуру постановки зданий на охрану абсолютно непрозрачной. Решения принимаются по субъективному усмотрению ведомства, действующий при нём научно-методический совет отстранён от работы, а положительные заключения независимых специалистов зачастую просто игнорируются»,
— говорится в обращении.
Поводом для обращения, как указывают в организации, стал недавний отказ Свердлохранкультуры выявить достопримечательное место «Исторический центр Уральского завода тяжёлого машиностроения им. Серго Орджоникидзе» — при том что положительные заключения об историко-культурной ценности территории дали сразу несколько профильных организаций (о борьбе за сохранение исторического центра завода мы писали в мае).
В обращении приводится статистика: по подсчётам ВООПИК, более 90% заявок на выявление памятников в Екатеринбурге заканчиваются отказом. С 2015 года ведомство отклонило 61 заявление по объектам, построенным до 1917 года, 8 — по зданиям эпохи НЭПа и 26 — по объектам конструктивизма. В числе уже безвозвратно утраченных зданий градозащитники называют первый аэровокзал «Уктус», кинотеатр «Темп», дом Туржанских и старейший Исетский тюремный замок, а среди тех, что находятся под угрозой сейчас, — Дом Рожнова, усадьбу Коробейниковых, Дом купца Павлова и ковочный пресс Уралмашзавода.
Это уже не первое июньское обращение ВООПИК к Паслеру: в начале месяца организация предложила губернатору разработать отдельную целевую программу по сохранению деревянного зодчества, отметив, что из 89 охраняемых памятников деревянной архитектуры 29 полностью утрачены, а ещё три сняты с охраны. Мероприятие для возрастной категории 18+
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