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Мэр Екатеринбурга признался, что не понимает мем «сикс-севен»

18.51 Суббота, 27 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что пока не знаком с популярным среди школьников интернет-мемом «6-7», который произносится как «сикс-севен». Видео с фрагментом встречи мэра с молодежью в парке Маяковского опубликовало издание 66.RU.

По словам мэра, он старается разбираться в современном молодежном сленге и даже держит на рабочем столе специальный словарь, который ему подарили. «Я держу на столе словарик, который мне подарили. Потому что общаюсь с людьми, слышу какое-то слово и думаю: вдруг оно есть у меня в словарике. То, что молодежь ими пользуется, это тренд. Но мое твердое убеждение, говорить надо все-таки на русском языке, знать его и ценить», сказал Алексей Орлов.

При этом ранее глава города уже рассказывал, что знает некоторые популярные слова молодежного сленга, в частности «чилловый парень» и «скуф». Тогда Алексей Орлов сообщил, что попросил школьника-волонтера, который собрал наибольшее количество подписей за благоустройство парков в 2025 году, составить для него словарь современных выражений.

Мем «6-7», или «сикс-севен», появился в интернете в 2025 году и получил широкое распространение среди школьников. Этот сленговый термин не имеет одного закрепленного значения.


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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12:46 Каждый пятый житель Екатеринбурга признался, что не представляет жизнь без курьерской доставки
11:33 В Сысертском округе пожарные спасли кошку во время крупного пожара
21:08 Компенсация пострадавшей в парке Нижнего Тагила девочке выросла вдвое
20:59 Авито Работа и «Логика молока» запустили совместную кампанию на фоне роста спроса на производственные кадры
20:46 На трассе между Екатеринбургом и Тюменью в ДТП погибла восьмилетняя девочка
20:07 Восемь шедевров советской анимации покажут в Ельцин-центре
20:00 «Папкин угонщик» из Новоуткинска сядет за смерть школьницы
19:24 Поворот налево обернулся для водителя из Карпинска судимостью
19:01 Музей золота в Берёзовском приглашает на мастер класс по бохо
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17:25 С начала года в Свердловской области росгвардейцы изъяли 1,5 тысячи единиц оружия
16:34 В Первоуральске «Волга» столкнулась с пассажирским автобусом: пострадали пять человек
16:23 Автобусный парк Екатеринбурга обещают пополнить 140 новыми машинами
15:48 Свердловскую железную дорогу оштрафовали за неотремонтированные мосты
14:48 Суд признал законным арест главы «Авто-Нома» по делу о смертельном ДТП в Екатеринбурге
14:30 В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в хищении 1,2 млн по указанию мошенников
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13:14 Владельца камышловсского «концлагеря» для собак отпустили из СИЗО
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