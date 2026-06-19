Мэр Екатеринбурга признался, что не понимает мем «сикс-севен»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что пока не знаком с популярным среди школьников интернет-мемом «6-7», который произносится как «сикс-севен». Видео с фрагментом встречи мэра с молодежью в парке Маяковского опубликовало издание 66.RU.По словам мэра, он старается разбираться в современном молодежном сленге и даже держит на рабочем столе специальный словарь, который ему подарили. «Я держу на столе словарик, который мне подарили. Потому что общаюсь с людьми, слышу какое-то слово и думаю: вдруг оно есть у меня в словарике. То, что молодежь ими пользуется, это тренд. Но мое твердое убеждение, говорить надо все-таки на русском языке, знать его и ценить», сказал Алексей Орлов.При этом ранее глава города уже рассказывал, что знает некоторые популярные слова молодежного сленга, в частности «чилловый парень» и «скуф». Тогда Алексей Орлов сообщил, что попросил школьника-волонтера, который собрал наибольшее количество подписей за благоустройство парков в 2025 году, составить для него словарь современных выражений.Мем «6-7», или «сикс-севен», появился в интернете в 2025 году и получил широкое распространение среди школьников. Этот сленговый термин не имеет одного закрепленного значения.Мероприятие для возрастной категории 18+