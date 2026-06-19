Каждый пятый житель Екатеринбурга признался, что не представляет жизнь без курьерской доставки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Курьерская доставка стала привычной частью повседневной жизни для многих жителей Екатеринбурга. По данным исследования Авито Услуг, в среднем горожане оформляют около семи заказов в месяц, а среди пользователей в возрасте от 18 до 34 лет каждый пятый признался, что отсутствие такой возможности стало бы причиной серьезного стресса.Наиболее активно сервисами доставки пользуется молодежь. Почти каждый день курьеров вызывают 12% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 10% опрошенных от 25 до 34 лет. Чаще всего жители Екатеринбурга заказывают товары для дома из супермаркетов. Такой вариант выбрали 51% пользователей.Исследование также показало, что 18% екатеринбуржцев за последнюю неделю хотя бы один или два раза пожалели о том, что отправились в магазин самостоятельно вместо того, чтобы воспользоваться доставкой. При необходимости срочной покупки 39% жителей сначала проверяют возможность заказать товар с доставкой в тот же или на следующий день, тогда как сразу идти в магазин предпочитают 26% опрошенных. Среди женщин этот сценарий встречается чаще, чем среди мужчин, 34% против 26%.Как отмечают в Авито Услугах, пользователи готовы платить не только за саму доставку, но и за дополнительные удобства. Наиболее востребованными платными опциями стали подъем товара на этаж или занос в квартиру, эту услугу выбрали 26% респондентов. Еще 23% готовы доплачивать за более быструю доставку, а 18% хотели бы иметь возможность примерить товар перед оплатой.Мероприятие для возрастной категории 18+