Один человек погиб при пожарах в Свердловской области за минувшие сутки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За прошедшие сутки в Свердловской области сотрудники пожарно-спасательных подразделений ликвидировали 12 пожаров. В восьми случаях возгорания произошли в жилом секторе. Один человек погиб, сообщили в МЧС России по Свердловской области.Трагический пожар произошел в Невьянске, в СНТ «Таволги». Там сгорел садовый дом площадью 36 кв. м. Во время разбора сгоревших конструкций спасатели обнаружили хозяина дома без признаков жизни. На ликвидацию пожара потребовалось 35 минут. По данным МЧС России по Свердловской области, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.Крупный пожар произошел и в Екатеринбурге на улице Придорожной, где огонь охватил два частных дома и надворные постройки. Общая площадь возгорания составила 250 кв. м. Пожар был ликвидирован за 77 минут.По информации МЧС, в 16% случаев причиной пожаров за минувшие сутки стало неосторожное обращение с огнем. Еще 16% возгораний произошли в результате поджога. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи стало причиной 8% пожаров, еще в 8% случаев возгорания произошли из-за короткого замыкания электросетей.Мероприятие для возрастной категории 18+