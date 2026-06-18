Возрастное ограничение 18+
Подросток попал в больницу после столкновения самокатов в центре Екатеринбурга
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии с участием двух прокатных электросамокатов. ДТП произошло 26 июня в 18.24 на улице 8 Марта, возле дома № 43.
По предварительной информации, 21-летний мужчина на электросамокате «Юрент» и 16-летняя девушка на «Вуш», двигавшиеся навстречу друг другу, столкнулись.
В результате происшествия 16-летняя девушка получила травмы. Бригада скорой медицинской помощи доставила ее в ДГКБ № 9. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительной информации, 21-летний мужчина на электросамокате «Юрент» и 16-летняя девушка на «Вуш», двигавшиеся навстречу друг другу, столкнулись.
В результате происшествия 16-летняя девушка получила травмы. Бригада скорой медицинской помощи доставила ее в ДГКБ № 9. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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