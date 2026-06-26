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«Папкин угонщик» из Новоуткинска сядет за смерть школьницы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Сегодня, 26 июня, Первоуральский городской суд вынес приговор 49-летнему жителю посёлка Новоуткинск. Мужчина признан виновным в угоне транспортного средства и нарушении правил дорожного движения, повлёкшем гибель человека (часть 1 статьи 166 и пунктам «а» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ).
Трагедия произошла 1 декабря прошлого года в посёлке Новоуткинск в промежутке между восемью и восемью часами пятьюдесятью минутами утра. Подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения и не имея водительского удостоверения, угнал автомобиль, принадлежавший его собственному отцу. Управляя машиной, он нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку. Ребёнок в момент трагедии шёл к школьному автобусу через нерегулируемый пешеходный переход на улице Карла Маркса. От полученных травм девочка скончалась.
В ходе судебного разбирательства «папкин угонщик» не отрицал факта совершения преступлений, однако заявил, что наркотическое средство употребил за двадцать дней до трагедии. Государственный обвинитель в прениях запросил для виновного двенадцать лет лишения свободы. Суд же назначил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дополнительно осуждённый лишён права управлять транспортными средствами сроком на два года. Кроме того, по иску прокурора суд взыскал с виновника смерти школьницы компенсацию морального вреда в пользу каждого из родителей погибшей девочки по одному миллиону рублей, а также возмещение затрат на погребение. Мероприятие для возрастной категории 18+
Трагедия произошла 1 декабря прошлого года в посёлке Новоуткинск в промежутке между восемью и восемью часами пятьюдесятью минутами утра. Подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения и не имея водительского удостоверения, угнал автомобиль, принадлежавший его собственному отцу. Управляя машиной, он нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку. Ребёнок в момент трагедии шёл к школьному автобусу через нерегулируемый пешеходный переход на улице Карла Маркса. От полученных травм девочка скончалась.
В ходе судебного разбирательства «папкин угонщик» не отрицал факта совершения преступлений, однако заявил, что наркотическое средство употребил за двадцать дней до трагедии. Государственный обвинитель в прениях запросил для виновного двенадцать лет лишения свободы. Суд же назначил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дополнительно осуждённый лишён права управлять транспортными средствами сроком на два года. Кроме того, по иску прокурора суд взыскал с виновника смерти школьницы компенсацию морального вреда в пользу каждого из родителей погибшей девочки по одному миллиону рублей, а также возмещение затрат на погребение. Мероприятие для возрастной категории 18+
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