«Папкин угонщик» из Новоуткинска сядет за смерть школьницы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 26 июня, Первоуральский городской суд вынес приговор 49-летнему жителю посёлка Новоуткинск. Мужчина признан виновным в угоне транспортного средства и нарушении правил дорожного движения, повлёкшем гибель человека (часть 1 статьи 166 и пунктам «а» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ).Трагедия произошла 1 декабря прошлого года в посёлке Новоуткинск в промежутке между восемью и восемью часами пятьюдесятью минутами утра. Подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения и не имея водительского удостоверения, угнал автомобиль, принадлежавший его собственному отцу. Управляя машиной, он нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку. Ребёнок в момент трагедии шёл к школьному автобусу через нерегулируемый пешеходный переход на улице Карла Маркса. От полученных травм девочка скончалась.В ходе судебного разбирательства «папкин угонщик» не отрицал факта совершения преступлений, однако заявил, что наркотическое средство употребил за двадцать дней до трагедии. Государственный обвинитель в прениях запросил для виновного двенадцать лет лишения свободы. Суд же назначил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дополнительно осуждённый лишён права управлять транспортными средствами сроком на два года. Кроме того, по иску прокурора суд взыскал с виновника смерти школьницы компенсацию морального вреда в пользу каждого из родителей погибшей девочки по одному миллиону рублей, а также возмещение затрат на погребение. Мероприятие для возрастной категории 18+